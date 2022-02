Tras estar en la cárcel y 14 años retirada, famosa actriz ruega por trabajo a ejecutivos de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que una famosa protagonista de novelas estaría rogando por trabajo a los ejecutivos de Televisa luego de 14 años sin actuar en melodramas y tras haber sido captada en la cárcel en varias ocasiones.

Se trata de la también conductora mexicana Yadhira Carrillo, quien tuvo su última aparición en San Ángel en el 2008 con la telenovela Palabra de Mujer y luego de esto se dedicó exclusivamente a su vida personal pues se casó con el abogado Juan Collado.

Lamentablemente su esposo fue encarcelado desde hace varios años en el Reclusorio Norte debido a que lo acusaron por delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Desde entonces la actriz ha sido captada por distintos medios de comunicación llegando a la prisión casi a diario para visitarlo y llevarle sus comidas favoritas.

Y aunque tiene 14 años sin actuar y ha preferido mantenerse alejada de los foros de grabación, hace 1 año Yadhira accedió a ir al programa Hoy como invitada pero solo para promover su asociación de rescate animal que maneja desde hace varios años.

No obstante, ahora se dijo ya estaría más que lista para volver a actuar y es que varios periodistas sacaron a la luz que la actriz ya está haciendo sus movimientos para conseguir proyecto en Televisa, pero aún no tiene resultados positivos.

Le ruega a Televisa pero le hacen el feo por las broncas de su marido, según cuentan en los pasillos de Televisa, se le ha visto muy activa en las instalaciones visitando a productores y ejecutivos con la intención de volver a las telenovelas", explicaron en el canal de YouTube Chacaleo.

Sin embargo, adelantaron que no ha "concretado nada" y no ha conseguido proyecto porque "la mala imagen de su marido" la persigue: "Hasta el momento no se ha confirmado nada, en efecto ella quiere regresar a la televisión y al saber que Collado seguirá encerrado, Carrillo ya quiere retomar su vida artística".

Y aunque la actriz realizó grandes melodramas como Te sigo amando, El privilegio de amar, El niño que vino del mar, El precio de tu amor, entre otras, y fue de las más cotizadas, ahora en Televisa no tendrían intenciones de contratarla.

Entre los productores hay poco ánimo por darle una segunda oportunidad... a sus casi 50 años no podrá tener muchos protagónicos y dudan que quiera aceptar un papel secundario... la realidad es que son pocos los productores que están abiertos a darle una oportunidad".

Fuente: YouTube Chacaleo y Programa Hoy