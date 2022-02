Adiós 'Hoy': Tras 25 años en Televisa y traicionar a Chapoy, conductor vuelve a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor del programa Hoy, quien lleva 25 años en Televisa, reaparece de vuelta en el foro de Ventaneando pese a que abandonó TV Azteca en 1997 para estrenar su propio programa, traicionando a Pati Chapoy.

Se trata de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien apareció en una emisión de Ventaneando junto a Pedro Sola y Pati Chapoy. ¿Traicionó a Televisa luego de que lo despreciaran durante el 70 aniversario del canal de Las Estrellas?

No. Resulta que en redes revivieron un video retomado en TikTok del primer programa de Ventaneando, que en ese entonces no se llamaría así sino Qué te cuento, pero como era el piloto, luego lo cambiaron. El año era 1996.

Posteriormente en el video se hace un viaje al pasado, en el que Pati da la bienvenido al nuevo programa, en el cual explica hablarán de las noticias más jugosas del espectáculo. Chapoy, quien inicialmente solo sería productora, presentó a Origel.

Juan José bienvenido ¿cómo estás? Como director de sociales de 'El Sol de México' y tu programa de radio. Vida y Milagros, sabrás mucho", le dijo Chapoy.

Posteriormente, Juan José presenta a Martha Figueroa, quien a su vez presentó a Daniel García, periodista que "le sabe perfecto al chisme", según Martha. Finalmente, presentan a Pedro Sola, a quien este describen como un "economista y amante de las telenovelas mexicanas".

Como se recordará, Origel fue parte del elenco original del programa de espectáculos que lleva 26 años al aire. Junto con Martha Figueroa y Pedro Sola, con Pati como la cabeza, iniciaron transmisiones en Azteca hasta que un año y medio después ocurrió la traición.

Pepillo fue llamado por Televisa para que se fuera a su televisora, ofreciéndole su propio programa (La Botana, aunque luego hizo Trapitos al sol y posteriormente La Oreja), por lo que él accedió y dejó 'colgada' a Pati y al resto del equipo.

Televisa se llevó a la productora, entonces Carmen Armendáriz, a Pepillo y a la mayoría del equipo, dejando en crisis a la periodista, quien dejó de hablarle a Origel por años por traicionarla, hasta que en un punto se reconciliaron.

Actualmente, ambos tienen una gran relación, tanto así que Pepillo acudió al foro de Ventaneando por primera vez en décadas en el 2018 para festejar el 22 aniversario de la emisión. También volvió en el 2021 para los 25 años al igual que Martha.

Aunque Pepillo sigue siendo talento de Televisa, ya que participa semanalmente en el programa Hoy y tiene su programa Con Permiso por Unicable, él mismo ha recordado en sus redes su paso por Ventaneando, asegurando que está muy agradecido con Chapoy, pues le dio su primera oportunidad en la televisión abierta.

Además, Origel ha elogiado la longevidad de Ventaneando e incluso reiterar cada vez que puede que él se fue porque era una oferta que no podía negar, pero su intención nunca fue traicionar a Pati, por lo que su regreso al programa no sería del todo descabellado, aunque él no ha hablado al respecto.

Con Pati siempre estaré eternamente agradecido por darme una oportunidad, por creer en mí. Nunca quise darle a espalda, simplemente Televisa me ofreció un trabajo y dije que era mi oportunidad", comentó.

