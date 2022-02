Adiós Televisa: Tras perder exclusividad y veto por "traicionera", villana de novelas llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien estuvo durante más de 25 años en las filas de Televisa y sufrió un veto luego de irse a Telemundo al perder su exclusividad, llega a Venga la Alegría con contundente noticia.

Se trata de Mariana Seoane, quien tras participar en melodramas como Mi pequeña traviesa y Amor gitano, hizo su última telenovela en Televisa en el 2015, Hasta el fin del mundo.

La actriz de 45 años decidió irse a Telemundo, pese a que tenía un contrato de exclusividad vigente que se lo impedía. Esta 'traición' hizo que la vetaran, ya que se quejó de que aún debía pasar un año para estar en otra televisora, lo cual no le pareció justo.

Además de exhibir que la habían encasillado mucho en el rol de villana por su figura voluptuosa y su atractivo, la actriz se quejó de siempre hacer los mismos roles en el programa Hoy, además de que tras protagonizar Amor gitano, asegura la destrozaron porque esta fue un fracaso.

Ahora, reaparece en TV Azteca y da una entrevista exclusiva al matutino Venga la Alegría, en donde abordó los cuestionamientos con relación a la noticia que aseguraba que ella se encontraba en un restaurante junto al actor Alexis Ayala, Cinthia Aparicio y su actual pareja Gibrán Jiménez, quien a la postre resultó implicado en una riña que terminó en balacera entre escoltas.

A pesar de que esta información se difundió el pasado mes de diciembre, la intérprete de Me equivoqué por fin decidió aclarar la situación recalcando que su pareja sentimental tiene derecho a su privacidad porque no pertenece al medio artístico.

De la misma forma, Mariana recalcó que el incidente no pasó a mayores, y reiteró que la vida de Gibrán no debe ser de interés general.

Primero que nada, yo soy la pública, no iba ahí, si hubiese ido, claro que hubiera aclarado para que la gente se tranquilizara, pero no iba ahí, y además no hubo ningún herido, no pasó absolutamente nada, más que nada, fueron balazos al aire".