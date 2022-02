Adiós TV Azteca: Tras un veto, Kristal Silva exhibe a productor intocable y la 'corren' de 'VLA'

Ciudad de México.- La querida conductora Kristal Silva se metió en serios 'problemas' pues habló de más y exhibió a un productor intocable de TV Azteca y lamentablemente le 'dieron las gracias' en el programa Venga la Alegría.

Como se sabe, la originaria de Tamaulipas ya tiene más de 3 años formando parte de las filas del Ajusco, sin embargo, hace unos meses surgió la versión de que poderosos ejecutivos de la empresa no la querrían y preferirían a otras conductoras, como Cynthia Rodríguez, antes que a ella.

Además, periodistas como Ana María Alvarado sacaron la versión de que la modelo hizo enfurecer a los altos mandos de TV Azteca por planear su salida del reality Survivor México para volver a México por su boda y que por esta razón, en Venga la Alegría quedó vetado su enlace matrimonial y no se mencionó ni un solo detalle del mismo.

A ella no le importa, hace toda una estrategia sin que supieran los ejecutivos, entre ellos, Sandra Smester, para que la saquen en la semana que ella quería, poniéndose de acuerdo con sus compañeros o no colaborando como querían para que la sacaran y pudiera planear la boda. No hizo caso de las instrucciones, salió de 'Survivor' y causó enojo en Smester, quien es la directora de programación de TV Azteca", contó Anita hace varios meses.