Conmoción en la dinastía: Nieta de Vicente Fernández hace homenaje a su abuelo y rompe en llanto

Ciudad de México.- Fue el pasado 12 de diciembre cuando resonó la lamentable muerte de Vicente Fernández, uno de los músicos del regional mexicano más importantes. Si bien pronto serán dos meses de su partida, la dinastía continúa de luto y sensible al recuerdo, un ejemplo es su nieta, Camila Fernández.

La nieta de Vicente Fernández, quien se tomó un breve descanso de redes sociales, sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo, en la que hizo un pequeño homenaje a su abuelo, 'El Charro de Huentitán'.

En primera instancia, la joven compartió que ha tenido una agenda llena, la cual se ha visto más saturada debido a que ahora es madre de familia, por lo que no ha estado tan presente en sus redes; sin embargo, decidió hacerse un espacio para reencontrarse con sus seguidores.

El live que inició como un reencuentro se tornó emotivo luego de que la hija de Alejandro Fernández decidiera cantan Amor de los dos, en homenaje a su abuelo.

Sin embargo, Camila Fernández no pudo evitar romper en llanto, pues compartió que cantar la melodía la conmovió demasiado y le recordó a su abuelo.

Que difícil no llorar con esta canción. Me dolió la panza. Nunca había hecho tanto esfuerzo por una canción… Me voy a salir y me voy a ir a llorar", confesó Camila a sus seguidores.