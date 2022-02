Enferma y de luto: Tras retiro de Televisa, actriz confirma en 'Hoy' que lucha por sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, quien desde hace unos meses se tomó un descanso de las novelas, volvió a los medios y hace algunas horas confirmó en el programa Hoy que lucha por sobrevivir a dura enfermedad y que sigue de luto.

Se trata de la aclamada intérprete Leticia Calderón, quien luego de finalizar el melodrama Imperio de Mentiras en el 2020 decidió alejarse un poco de la actuación pero ahora reaparece en los programas de espectáculos tras dar positivo a Covid-19.

La exesposa del abogado Juan Collado, quien tiene algunos años preso, brindó una entrevista exclusiva al matutino de Las Estrellas para contar cómo se encuentra luego de contagiarse del virus por segunda vez desde que comenzó la pandemia.

Me acaban de decir el 30 (de enero) me dijeron que salí positiva, yo estuve 15 días con una gripa así muy fuerte y ya estaba saliendo de la gripa, y o sorpresa, la que salió positiva fui yo, que bueno que me dio a mí y no a mi mamá o alguno de mis hijos", expresó.

Afortunadamente, Lety contó que aunque ahora se encuentra perfecta y con síntomas muy leves sí la pasó mal, además de que agradeció que ella haya sido la contagiada y no su familia:

"Estuve dos o tres días sintiéndome mal, con mucho flujo nasal, los ojos llorosos, poquito dolor de cabeza, escalofríos, estornudos, pues las características de una gripa normal y me dicen que son los síntomas ahora del Omicron, no me duele el pecho, estoy respirando muy bien, estoy oxigenando muy bien".

No obstante, Calderón explicó que se siente vulnerable emocionalmente pues es el primer aniversario luctuoso de su padre, el señor Mario Calderón, quien murió semanas después de que toda la familia se contagiara de coronavirus.

La intérprete de novelas como Por amar sin ley y Amor Bravío contó que enfrentar esta pérdida durante la pandemia ha sido muy difícil e incluso dijo que ocupa apoyo terapéutico.

Mucha nostalgia, mucha tristeza, es algo que no he podido superar, necesito ayuda profesional porque sigo en la negación, sigo en el dolor de la negación. Se acercan las fechas y es más doloroso".

