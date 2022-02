Luto en Televisa: Tras irse a TV Azteca, querido actor vuelve a 'Hoy' enfermo y en silla de ruedas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras encender alarmas al revelar en plena pandemia que sentía cerca la muerte, el primer actor César Bono reapareció en silla de ruedas y con una desgarradora noticia en el programa Hoy luego de atravesar por varios problemas de salud.

Apenas hace unos meses, el actor de Vecinos comentó que está desesperado por haber perdido movilidad en su cuerpo luego de haber sufrido un infarto al miocardio y ocho cerebrales, a los cuales sobrevivió de milagro pero tuvo que recurrir a la silla de ruedas y al bastón.

El histrión de 71 años, quien se cambió a TV Azteca hace unos años para hacer la telenovela 3 Familias, ya tiene listo su testamento pero negó retirarse de la actuación pronto luego de 50 años de carrera, dejó en shock ahora con sus declaraciones.

Bono lamentó mucho la muerte de Diego Verdaguer y contó por qué era tan cercano a la familia del intérprete argentino, quien falleció por complicaciones de Covid-19.

Nuestras hijas estudiaron piano juntas. Estuve cerca de ellos toda mi vida. Fuimos vecinos en la vida real y estoy unido al dolor y al respeto por Amanda y por su hija, que te repito, las amo mucho", dijo en 'Hoy'.

Sobre si el cantante se vacunó o no, mencionó: "Eso solo Dios lo sabe. Dios y Diego saben si se vacunó o no, si creen o no creen. Yo en lo personal tengo las tres dosis y si me piden una diaria, me pondré una diaria".

Por otro lado, a punto de cumplirse 4 meses del fallecimiento del querido actor Octavio Ocaña, reveló que si le dieran a escoger, habría dado su vida por la de 'Benito Rivers', quien interpretaba a su hijo en la popular serie Vecinos transmitida por Las Estrellas.

De luto y profundamente dolido por la muerte del joven actor, Bono mencionó:

Me cuesta mucho trabajo saber que Octavio Ocaña, a quien quise muchísimo, ya no está con nosotros. Me duele mucho y claro que le hubiera cedido mi lugar ¿me entiendes?".

Y agregó a razón: "Yo he tenido la oportunidad de ser padre, abuelo y trabajar en muchas cosas... él no lo tuvo por su destino y si me hubieran dado a escoger, si Dios me hubiera dicho que le diera mi lugar, se lo daba con mucho gusto, te lo digo con el corazón en la mano", finalizó.

