Pese a críticas por supuesta infidelidad, Maite Perroni celebra el cumpleaños de su novio

Ciudad de México.- No cabe duda que Maite Perroni se encuentra más que enamorada de su pareja, Andrés Tovar, a quien recientemente consintió con una fiesta de cumpleaños, la cual presumieron en sus redes sociales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La cantante y el productor han acaparado los reflectores debido a su romance, que se dio en medio de un escándalo de presunta infidelidad, que ellos desmintieron, pues él estaba casado con la actriz Claudia Martin.

Luego enfrentaron rumores de un supuesto embarazo de la integrante de RBD, quien también salió a zanjar el tema. Pero la pareja ha demostrado que su relación es a prueba de todo y ahora ella sorprendió a su novio con una fiesta para celebrar sus 41 años.

De acuerdo con Infobae, Perroni se encargó de la decoración y además contrató a un mariachi.

¡El mejor cumpleaños de mi vida! Gracias a todes por sus mensajes y buenos deseos, los abrazo fuerte y bendigo. - ¿Tienes 41? -No, ya no tengo esos cuarenta y uno, esos ya los viví, me quedan los que me resten por delante y los voy a disfrutar al máximo contigo Maite Perroni", escribió Tovar en su cuenta de Instagram.