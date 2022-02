Ricardo Arjona revela cómo 'traicionó' a Christina Aguilera con uno de sus más grandes éxitos

Ciudad de México.- Recientemente, Ricardo Arjona concedió una entrevista a Televisa Espectáculos en la que reveló cómo habría traicionado a Christina Aguilera con uno de sus más grandes éxitos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta ser que originalmente, la intérprete de 'Pero me acuerdo de ti', 'Beautiful', 'Reflejo' y 'Lady Marmalade' sería quien cantaría con Arjona una pieza que se convertiría en uno de sus más grandes éxitos: 'Fuiste tú'. pero al final de cuentas esta colaboración nunca se pudo lograr.

Christina Aguilera ya había dicho que sí, pero yo ya tenía el disco y tenía una fecha de lanzamiento (...) Todo iba muy bien, a ella le había gustado mucho la canción, pero llegó un momento en que alguien me dijo: 'Mira, está pasando por algunas cosas; como te puede decir que lo puede grabar este día, puede ser que lo grabe un mes después'. Yo no me la quise jugar esta incertidumbre no me gustaba." Detalló el cantante.