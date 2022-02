¿Se va a TV Azteca? Tras 35 años en Televisa y duro divorcio, conductor de 'Hoy' confirma renuncia

Ciudad de México.- Tras regresar al programa Hoy luego de haber dado positivo a Covid-19 y desatar polémica al irse a Acapulco pese a seguir contagiado, el también actor de telenovelas Raúl Araiza confirma renuncia de un compañero.

En entrevista a las afueras de Televisa, 'El Negro' pronunció al respecto de la polémica en la que se encuentra envuelto su compañero en el matutino Arath de la Torre, tras revelarse que supuestamente acosó a la prometida de Julio Alegría, actor de la obra El Tenorio Cómico.

El conductor del matutino Hoy, quien lleva 14 años al aire y 35 años en las filas de Televisa, reveló cómo se encuentra su compañero de programa, además de confesar que es amigo de los dos actores involucrados en la controversia.

Es un tema de él, la verdad es que es una producción de Gou, no es así como lo plantearon, la verdad, él está casado, él está bien, es un tema de ellos, pero no fue así, la verdad es que Julio está muy bien, es muy amigo mío, y Arath también, están bien, tranquilos", explicó el presentador.

Posteriormente, Araiza decidió brindarle un consejo al también comediante ante el grave problema que vive y que involucra a su familia, situación que él ha tenido que enfrentar en el pasado al atravesar por un difícil divorcio hace unos años.

Todos estamos (expuestos), yo pienso que no hay que engancharse, no importa qué digan, y sobre todo darles una explicación a ustedes (la prensa) siempre, pero no, bueno yo (recomiendo), no hay que engancharse".