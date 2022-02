Tras alistar su muerte y 63 años en Televisa, querida actriz presume su debut ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- La primera actriz Queta Lavat, quien tiene una amplia carrera de más de 60 años en cine, teatro, y televisión, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy para presumir el nuevo proyecto que tiene fuera de Televisa. ¿Se unió a TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, en 2020 la intérprete mexicana de 92 años confesó que afortunadamente aún contaba con contrato de exclusividad en San Ángel, en donde debutó desde 1958 y ha tenido la oportunidad de hacer novelas como Un paso al abismo (1958), Pobre señorita Limantour (1987), Corazones al límite (2004), Amor de barrio (2015), entre muchas otras.

Tengo una exclusividad de pionera, sé que la mía es vitalicia, pero todo puede pasar. Yo tengo mucha confianza de seguir así... Me siento muy recompensada, pero lo que tenga que pasar, pasará. Quiero seguir trabajando hasta que Dios me quite la lucidez, la inteligencia y el entusiasmo", expresó para el programa De primera mano.