Tras amorío con su jefe en Televisa y 15 años vetada, exactriz de TV Azteca reaparece desfigurada

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y cantante, quien estuvo vetada de Televisa por 15 años y tuvo un sonado romance con el dueño de la empresa, reapareció hace algunas horas tras superar una dura enfermedad y dejó en shock a todos sus fans, quienes la tacharon de desfigurada.

Se trata de la polémica artista mexicana Lucía Méndez, quien a inicios de los 2000 estuvo vetada de la televisora de San Ángel por irse a la competencia. Primero grabó en Telemundo el melodrama Marielena y Señora Tentación.

Posteriormente se fue a la empresa TV Azteca para participar en los proyectos Tres veces Sofía y Golpe Bajo y en 2007 finalmente volvió a Televisa.

Hace unos meses la 'Diva de las telenovelas' reconoció que sí tuvo un amorío con su jefe de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, pese a la enorme diferencia de edad, sin embargo, dijo que no se interfirió en la relación de este y aseguró que ellos empezaron a salir cuando él ya estaba separado.

Otra de las polémicas que siempre ha perseguido a 'La Méndez' es su supuesta adicción a las cirugías y aunque ella ya ha negado este tipo de procedimientos, muchos de sus fans aseguran que acabó desfigurada del rostro.

Es mentira, o sea, tú no puedes estarte cirugeando a cada rato, porque se te notaría totalmente, y creo que de alguna forma pues me ven, y pues casi siempre me ven tal cual, no te digo que no me pongo mi Botox, no te digo que no tengo mis tratamientos con aparatología, pero es mentira que yo cada rato he estado operándome o en el quirófano", expresó en una entrevista con Hoy.