Tras 8 años desaparecida y dejar México, protagonista de Televisa vuelve a las novelas ¿desfigurada?

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de Televisa, quien lleva 8 años desaparecida del ojo público y retirada de las telenovelas, reaparece y deja en shock por lucir ¿desfigurada?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la afamada actriz Karyme Lozano, quien vuelve de su retiro para un proyecto muy especial en una de las empresas más importantes en México, la cual fue su casa durante años: la televisora de San Ángel.

Aunque no vuelve a un proyecto nuevo en las telenovelas, sí apareció en un breve clip para promocionar el reestreno de Niña amada mía por el canal de TlNovelas, historia protagonizada por ella y Sergio Goyri en el 2003, en donde dio vida a 'Isabela Soriano Rivera'.

Luciendo más bella que nunca a sus 43 años, y sin aparentes cirugías, la retirada actriz pidió al público ver el melodrama a partir del próximo 7 de febrero.

Usuarios rápidamente acudieron a los comentarios a elogiar cómo luce y a suplicarle que regrese a la pantalla chica, pues afirman que es de las mejores actrices que han pasado por el medio artístico, aunque ya no vive en México.

Tras estar en telenovelas de Televisa como Si Dios me quita la vida, Pueblo chico, infierno grande, Tres Mujeres, Amar sin límites y El Manantial, Karyme decidió dejar la fama por el retiro, para dedicarse a su familia y a su espiritualidad, pues adoptó una fe muy profunda hacia Dios.

Y esque Karyme llegó a obsesionarse por ganar dinero, y consiguió ser una actriz muy famosa, sin embargo, afirmó que no se sentía del todo feliz.

Pensé: soy protagonista de las novelas más importantes de Televisa, tengo dinero, tengo el coche que quería, la casa de mis sueños, el galán que quería... ¿Y por qué no me siento feliz, por qué siento un vacío si tengo todo lo que el mundo me vendió que era la felicidad", explicó.