Tras 6 años en TV Azteca, chef Herrera confirma traición de ejecutivos y se va ¿a Televisa?

Ciudad de México.- El chef Adrián Herrera, quien se convirtió en una celebridad de la TV tras unirse a MasterChef México, brindó la primera entrevista luego de ser despedido de TV Azteca y confesó que sus exjefes lo traicionaron. ¿Se une a Televisa?

Como se recordará, el portal de la revista TVNotas sacó a la luz que altos mandos de esta empresa mandaron a correr al crítico de cocina luego de tener presuntos roces con la producción de MasterChef México.

En la última temporada, la verdad no estuvo tan cómoda la situación y no fue por él, sino por los directivos y el productor Ángel Aponte, quienes no trataron del todo bien a Herrera.

No obstante, el chef salió a desmentir esta versión en una publicación que hizo a través de Instagram diciendo que él no estaba enterado de nada, incluido de su despido y que sería reemplazado por el chef Franco Noriega.

Mire, a todos se nos acaba el tiempo, por alguna razón u otra, y muchas veces sin ella. Ahora me tocó a mi. Pero a todos nos llega la hora, tarde o temprano. Eso es seguro. MasterChef es una parte importante de mi historia y eso no se borra", expresó en el enorme texto.

Hace algunas horas, el originario de Coahuila habló en exclusiva con TVNotas para confirmar que en TV Azteca lo sacaron por la puerta de atrás pues ni siquiera le llamaron para avisarle que no estaba contemplado para la nueva temporada de MasterChef Kids.

Mi u´nica queja es que no se me aviso´ por la vi´a tradicional, me tuve que enterar por otros lados. Me hubiera gustado que me avisaran para poder reagendar mi tiempo de otra manera".