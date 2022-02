Tras veto de Televisa y años retirado, galán de novelas llega a TV Azteca enfermo, solo y sin dinero

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien se retiró del medio artístico hace más de una década, revela que morirá solo debido a que no pudo serle fiel a una pareja a lo largo de su vida, además de que sufre de problemas de salud.

Se trata del polémico Andrés García, quien enfrentó un veto en Televisa hace unos años y dejó las telenovelas hace 17 años tras trabajar también en TV Azteca y Telemundo, luego de estar en melodramas como El privilegio de Amar y Mujeres engañadas.

Desde hace más de una década que nos hace películas ni series, ya que ha sufrido de problemas de salud que han mermado su calidad de vida. A sus 80 años, hace unas semanas comentó que se siente más solo que nunca y afirmó que está cerca de la muerte.

Según el propio García, tuvo leucemia y luchó contra un cáncer de próstata en los años 90, los cuales pudo superar, y aunque se recuperó de una operación de la columna vertebral, tras un accidente en 2016 quedó paralizado del 95 por ciento de su cuerpo.

Tras despotricar contra sus hijos por presuntamente abandonarlo y afirmar que no les dejará ninguna herencia, ahora se sinceró en entrevista con el programa Ventaneando sobre sus romances y por qué no pudo tener una relación estable con su actual esposa Margarita Portillo.

El primer actor, quien se divorció un par de veces en el pasado antes de conocer a Margarita, de quien se separó en varias ocasiones, Andrés admitió que tiene la culpa de vivir en soledad.

Mi idea era tener una playa así bonita, un lugar con alberca, y tener una compañera preciosa y encantadora, y que no se peleara conmigo, a las mujeres les gusta regañar a los hombres, y a mi no me gusta que me regañen, se me dio lo de la casa, pero no se me dio lo de una compañera que no me estuviera regañando todo el tiempo", dijo García con nostalgia.