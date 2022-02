¿Adiós Chapoy? Altos ejecutivos de TV Azteca dan fuerte anuncio a Pedro Sola en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del polémico tuit que hizo Pedro Sola, en el que lanzaba un duro golpe al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hace tremendas declaraciones en Ventaneando y le 'manda' mensaje el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de que el propio presidente le contestara en la Mañanera que encabezó este viernes desde Tlaxcala, en la que le pedía acudir a la votación por la revocación de mandato si creía que todo era un caos, ahora Pedrito Sola rompió el silencio en Ventaneando.

Con la notoria ausencia de Pati Chapoy por razones desconocidas y salida de Linet Puente por su contagio de Covid-19, Daniel Bisogno fue el elegido para ser el titular del programa de este viernes, lanzando una sutil burla a Televisa por el programa del Chavo del 8.

Bienvenidos a Ventaneando, el mejor programa de la televisión humorística... ¿o cómo era el del Chavo? De la televisión mexicana", dijo entre risas.

Posteriormente, siguió con su sentido del humor haciéndose llamar Juan José Origel, quien formó parte del elenco original de Ventaneando hace 26 años y salió para irse a Televisa.

Qué placer estar con usted, toda la información, toda la diversión y su mejor compañía en 'Ventaneando'. Estamos todos juntos, Ricardito Manjarrez, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda, Pedro Sola y su servidor, Juan José Origel".

"Los que estábamos en ese momento", dijo Pedrito, a lo que Manjarrez lo exhibió diciéndole: "Haces cada comentario que luego...", a lo que Sola se pronunció de una vez por todas por el polémico tuit que causó tanto revuelo y dijo:

Pero no son malintencionados, yo digo lo que siento sin ninguna mala intención".

Y justo como lo hizo en Twitter, Bisogno defendió al economista al aire con un contundente mensaje: "Nunca te arrepientas de decir lo que sientas", a lo que Sola contestó: "No me arrepiento nomás que la prudencia tiene que cambiar".

Fue en ese momento que Bisogno le mandó decir un importante anuncio de parte de todos en la empresa y el dueño Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos y poderosos de México, quien como se recordará, también desató controversia por hablar de más y ser vetado de Twitter.

No, prudencia no sirve de nada. Lo que más nos hace falta en este país es prudencia, pero si alguien defiende la libertad de expresión es TV Azteca, su dueño Ricardo Salinas Pliego y nosotros", le dijo a Sola en solidaridad.

"Pues sí pero mira de repente escribes algo sin ninguna mala intención...", intentaba justificarse el llamado 'Tío Pedrito', quien seguido causa controversia en la plataforma por sus opiniones sin filtro.

Finalmente, Bisogno dejó claro que él no tenía que justificar nada, ya que la libertad de expresión es esencial y nadie debería cuestionarla: "No pero no tienes que dar una mínima explicación, no quieras que te levante la mano porque luego van a decir que golpeamos... se me va a secar", dijo entre risas.

Por su parte, Salinas Pliego reiteró que ahora que está de regreso en Twitter tras su veto de la plataforma, él seguirá defendiendo su derecho a la libertad de expresión, pensamiento que fue compartido por Pedro, pues lo retuiteó.

El escándalo

Hace unos días, Sola publicó un contundente mensaje en Twitter donde aseguraba que en sus 75 años de vida, nunca había visto a México tan sumido en caos como ahora.

Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida pero y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución", escribió.

La mañana de este viernes 4 de febrero, AMLO le respondió a Sola y lo invitó a participar en la consulta de revocación de mandato para que pudiera actuar en caso de que quisiera un cambio.

Ayer estaba yo viendo un mensaje de un comunicador diciendo que él tenía creo que 75 años de edad y que nunca había visto una situación tan crítica en México, que era un caos todo. Entonces si es así como él lo señala, pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos y esa oportunidad, se va a tener con la consulta", le mandó decir el presidente.

Cabe mencionar que luego de que Sola se volviera tendencia en Twitter, al igual que Ventaneando, el economista borró el tuit.

Fuente: Instagram @ventaneandouno y Twitter @DaniBisogno, @RicardoBSalinas y @tiopedritosola