¿Boda en puerta? JLo y Ben Affleck podrían anunciar pronto su compromiso

Nueva York, Estados Unidos.- La diva el Bronx, Jennifer López, podría llegar al altar y no solo en la pantalla grande, pues cabe recordar que está por estrenar la cinta Marry Me con Owen Wilson, sino que lo haría en la vida real y de la mano de Ben Affleck.

La pareja que estuvo comprometida hace 20 años no llegó al altar debido a que la intérprete de On The Floor aseguró que los medios estaban con la atención puesta al 100% en la ceremonia que afectó a ambos, por lo que cuatro días antes de la boda, ella la dio por cancelada.

Luego de dos décadas y romper otro compromiso aunque ahora fue con el jugador de beisbol, Alex Rodríguez, JLo sí podría casarse con el actor, por lo que ambos están nerviosos de anunciar el compromiso y ello, podría derivar en que se haga todo de manera muy discreta, inclusive la boda.

“La pareja está más que agradecida por tener una segunda oportunidad (…) y no pueden imaginar estar con nadie más”, reveló una persona cercana a ellos a los medios de comunicación de EU.

De acuerdo con el informante quien pidió mantenerse en el anonimato, los hijos de ambos ya conviven de manera pacífica, algo que hasta ahora los había mantenido en pausa para dar el siguiente paso en la relación y darse el sí definitivo.

