Enfermó y subió 20 kilos: En silla de ruedas y sin exclusividad, galán de Televisa llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas Jorge Salinas, quien perdió su exclusividad en Televisa en 2018 y subió 20 kilos, reaparece públicamente y revela el terrible rato que está pasando por problemas de salud.

El actor mexicano se cotizó como uno de los galanes más codiciados de la televisión al participar en melodramas como Tres mujeres, Mi destino eres tú, Atrévete a Olvidarme, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre y Mi corazón es tuyo.

Sin embargo, luego de perder su exclusividad, el actor fue captado con kilos de más y con un aspecto desaliñado. En varias ocasiones fue visto en silla de ruedas y hasta usando un bastón para caminar.

Tras irse a Imagen Televisión y no encontrar oportunidad en TV Azteca, Salinas volvió a Televisa pero ya sin el protagónico, lo que afectó su autoestima. Según él mismo comentó, por soberbia casi rechaza su última telenovela SOS Me estoy enamorando, donde interpretó a un invidente.

Ahora, tras revelar que se tomaría un tiempo retirado para mejorar su salud y bajar de peso, el histrión reaparece en la alfombra roja del estreno de la película Sexo, pudor y lágrimas 2 y dejó en shock con lo que comentó.

Salinas, usando cubrebocas en plena alfombra roja, confesó que la está pasando muy mal debido a que enfrenta un grave problema de salud en la espalda lumbar, además de confesar que se siente afortunado de estar con vida, pues hace 11 años sufrió una embolia pulmonar.

No me siento muy bien, me siento bendecido por la gente, por el gusto a mi trabajo, bendecido por Dios, yo no debería estar ni vivo, ¿me entiendes?, entonces estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, con el público, tuve una embolia pulmonar hace 11 años, y el 99 por ciento muere, entonces soy una persona bendecida", dijo.

A pesar de que hace algunas semanas el artista manifestó que estaba valorando la posibilidad de entrar a cirugía para combatir el malestar que le aqueja en la espalda, en esta ocasión Jorge contó que desechó esa opción por miedo a quedar paralítico.

Por el momento prefiero no hacerlo, te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, eso es definitivo ¿no?, son cuatro niveles, y prefiero mejor tomar terapias alternativas para poder atender ese problema. Es un problema que dejé pasar mucho tiempo, caídas de caballo, caídas de moto, entonces ¿qué te digo?", detalló al respecto.

El esposo de la actriz Elizabeth Álvarez explicó que, aunque ha recurrido a distintos tratamientos, incluso a la marihuana, ninguno le ha sido de mucha ayuda.

En nadar, en alinearte, controlar tu peso… me metía pastillas y demás, y el dolor persistía y persistía. Sí (he probado el cannabis) en algunas gotitas de repente, pero no, a mí ni la morfina me hace”, concluyó.

Finalmente, se pronunció sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su papá, víctima de Covid-19. Esta no la quiso compartir con nadie ya que afirma fue un grave luto para él.

Me lo guardé porque me dolió en el alma. Estaba yo grabando, terminé mi día de grabación y me fui al sepelio y me dolió mucho. No quise compartirlo, no sé cómo te enteraste pero gracias por haber respetado ese momento de dolor", finalizó.

