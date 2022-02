¿Eres fan? HBO Max confirma la tercera temporada de 'Euphoria'; así fue el aviso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si recientemente te enganchaste con la serie de HBO Max, Euphoria y te estresa que cada semana se estrene un episodio nuevo, te tenemos noticias y es que la plataforma de streaming reveló que sí habrá una tercera temporada.

Mediante las redes sociales, se difundió un video muy breve que da la noticia, por lo que los fans de esta serie juvenil, no dudaron en reaccionar y hasta volver tendencia el nombre de este proyecto, sobre todo porque se sabrá más sobre la vida de ‘Rue Bennett’, personaje interpretado por la actriz Zendaya.

Aunque la temporada dos todavía no llega a su fin, se ha especulado que en esta ocasión no haya que esperar tres años para la tercera entrega, pues cabe mencionar que la crisis sanitaria por Covid-19 fue uno de los principales motivos para no poder filmar.

HBO recomendó en meses anteriores que la serie no sea vista por menores de edad, pues ras su estreno en 2019, fue severamente criticada por las escenas de desnudo que mostró, algo que lejos de perjudicarla, le generó más público, al tiempo de la sorpresa en torno a la actuación de Zendaya quien ya se había ganado al público tras incursionar en las películas de Spider Man de Marvel.

