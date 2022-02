Impacto en Televisa: Michelle Renaud termina en el hospital tras sufrir aterrador accidente

Ciudad de México.- La noche del pasado miércoles, 3 de febrero, la celebridad de Televisa, Michelle Renaud reveló que sufrió momentos de terror cuando cayó de un caballo; la actriz terminó en el hospital.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con información proporcionada por la misma pareja de Danilo Carrera, ella se encontraba galopando, actividad que suele hacer seguido para superar su temor a los caballos, tras ello sufrió uno de los capítulos más terroríficos de su vida.

Ayer perdí el miedo a los caballos al 100 por ciento, después de galopar y sentirme la jineta más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo, bueno me sentía orgullosa de mí y cuando me confié el caballo me dio una gran lección (...) Me hizo como trapo y me enseñó quien manda.

La actriz continuó el relato afirmando que la situación fue sumamente intensa, pero que afortunadamente logró salir lo mejor posible del incidente, hecho que atribuyó al cuidado de su difunta madre.

Les juro que fue súper intenso todo y no me pasó nada. Incluso cuando me logré aventar del caballo, vi cómo se me venía encima y de la nada algo me jaló abajo del tráiler, para mí fue mi mamá y eso me dice que cuando se muere alguien que amamos, no se va, hay que aprender a sentirlos en su nueva forma.