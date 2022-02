¡No se guardó nada! Pareja de Julio Alegría rompe el silencio y decide hablar de Arath de la Torre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrea Rodríguez, la actual pareja de Julio Alegría, rompió el silencio y decidió hablar sobre el comediante Arath de la Torre, al afirmar que él buscaba que sacaran a su prometido de El Tenorio Cómico.

Fue mediante una entrevista para el programa Chisme no Like, donde indicó que De la Torre amenazó con irse si no corrían a Alegría, por lo que al final él terminó por salir.

(Arath de la Torre) dijo que si Julio o él. Gracias a Dios quedó Julio porque así tenía que ser", indicó.

Además ella lo tachó de prepotente y amenazador, al mencionar que siempre le ha gustado asustar al personal de la trama, pues "se sentía con mucho poder"

Él es una persona prepotente, es una persona que amenaza a la gente con correrla, es una persona que cree que tiene mucho poder y todos se tienen que asustar", dijo.

Por último Andrea comentó que no se le hace correcto que una persona por ser conocida se exprese así de sus compañeros, para tratar hacerlos menos.

No está padre que gente que salga en la televisión como él, se crean solo por ser conocido. Lo que digo es que no hay que dejarnos, ya basta de dejarnos de la gente que te quiera hacer menos”, concluyó.

