¡Pleito en el clan! Kim Kardashian pone fin a los ataques de Kanye West; él no se queda callado

Los Ángeles, Estados Unidos.- El año 2021 fue turbulento para el clan Kardashian, luego de la separación de Kim con el rapero, Kanye West, relación que finalizó de una manera sumamente agresiva para ambas partes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El 2022 comenzó con un pleito entre los exesposos, luego de que, supuestamente, Kim no invitara al rapero a la fiesta de cumpleaños de su hija en Chicago, puesto no le proporcionó la dirección donde se celebraría la reunión, por otro lado, Kanye asegura que Kardashian permite que la niña mayor, North, tenga cuenta de TikTok aun en contra de su voluntad.

Esto último podría ser la gota que derramó el vaso en la paciencia e Kim, quien decidió confrontar a su expareja por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, donde señaló que Kanye tiene actitudes mucho peores, mismas que dañan a los hijos de ambos.

Por otro lado, la empresaria declaró que el proceso de divorcio por sí solo ya es algo difícil para los niños, hecho que empeora con la actitud de Kanye, quien presuntamente intenta controlar todo de forma negativa.

El divorcio es algo difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación tan negativa y públicamente tan solo está causando más dolor para todos. Desde el inicio, he querido nada más que una relación saludable como co-padres porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible a cada paso.

Finalmente, Kim reveló que busca mantener toda esta situación de manera privada y "amigable" por el bienestar de todos, pese a ello, parece ser que West no tomó de la mejor manera las acusaciones de la integrante del clan Kardashian, ya que, despotricó en su contra a través de sus propias redes sociales.

¿A qué te refieres con proveedor principal? Estados Unidos te vio tratar de secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no proporcionar la dirección. Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado. Tracy Romulus deja de manipular a Kim para que sea así..