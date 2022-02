Tras 32 años en Televisa y 'cirugías', villano vuelve a las novelas y llega a 'Hoy' ¿desfigurado?

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas, quien había estado alejado de los foros de Televisa, regresó a los melodramas en el 2021 y da tremenda noticia en el programa Hoy que casi nadie sabía.

Se trata de Sergio Sendel, quien alcanzó la fama por sus roles antagónicos en melodramas como La Otra, Amarte es mi pecado, Heridas de amor, Destilando amor y Lo que la vida me robó, había estado desaparecido de la TV desde que hizo Juntos el corazón nunca se equivoca en el 2019.

Antes de eso, duró cuatro años sin estar en la pantalla chica. Aunque nunca ha querido confirmar si tiene contrato de exclusividad con Televisa, en 2018 comentó que no regresaba a las telenovelas porque no le habían ofrecido algo que le interesara.

Mi futuro en la empresa es con el pasado y con el presente, siempre he tenido una relación con Televisa de mucho respeto, porque simplemente ahí encontré la oportunidad de realizarme (...) No había hecho nada porque ofrecen pura mier..., esa es la verdad", dijo.

Ahora que regresó a las telenovelas, el guapo actor de 55 años había desatado rumores de cirugías en el rostro ya que algunos afirmaban que lucía "más restirado". Él lo ha negado en varias ocasiones, asegurando que luce bien porque cuida su alimentación.

Ahora, el villano revela en exclusiva al programa Hoy que por primera vez actúa con su hija Valeria Santaella, con quien compartió escena en Mi fortuna es amarte, algo que muy pocas personas sabían.

Ambos contaron para el matutino la felicidad que sienten de compartir créditos en el proyecto de Nicandro Díaz, donde él es el villano de la historia, 'Adrián Cantú' y ella interpreta a 'Kimberly', amiga de 'Olga', interpretada por Michelle González.

Ella, por su parte comentó: "Desde muy chiquita había acompañado a mi papá a producciones, a trabajar y ahora que tengo la oportunidad de verlo de cerca y estar en la misma producción pues aprendo mucho y la pasamos muy bien".

Sendel confesó que admira la determinación de Valeria para dedicarse a la actuación: "Lo que me gusta de ella es que es muy disciplinada y en esta carrera tienes que tener tres cosas: disciplina, mucha capacidad de esfuerzo y sobre todo paciencia".

Valeria mencionó que hace 3 o 4 años empezó a actuar, por lo que apenas va empezando, pero ha ido aprendiendo, a lo que Sendel replicó con un consejo.

Finalmente, sobre el consejo más importante para que pueda hacerse un lugar en el medio, dijo: "Si no les enseñan a librar los obstáculos está muy difícil que sobresalgan en algo y a tragarse sus propias frustraciones".

Así reaccionaron usuarios en los comentarios, mostrándose sorprendidos y asegurando que Sendel luce mejor que nunca, ya que es uno de los actores más atractivos en el medio.

Me encanta Sergio, su voz, su estilo todo", "él sigue tan galán como siempre", "Qué bonito que están trabajando juntos en esa gran producción", "No sabía que era su hija", "Él siempre me ha encantado, no se si se dio una restiradita pero se ve guapísimo".