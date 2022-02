Tras estar en la cárcel y cirugías, actriz de TV Azteca traiciona a Chapoy y debuta en Televisa

Ciudad de México.- Tras estar 10 años en TV Azteca y hace unos días en Ventaneando, programa cuya titular es Pati Chapoy, una polémica actriz debuta en Televisa y hace tremendas declaraciones.

Se trata de Celia Lora, quien se unió a las filas del Ajusco en el 2012 pues participó en el popular reality La Isla, sin embargo, en 2010 enfrentó una dura tragedia que se volvió escándalo nacional: fue acusada de homicidio imprudencial y estuvo en la cárcel tres meses.

La hija del rockero mexicano Alex Lora fue señalada de presuntamente atropellar a un hombre mientras manejaba bajo supuestos efectos del alcohol, mismo que terminó muriendo en el hospital.

Ella negó haber estado ebria y hasta afirmó que todo era una cortina de humor para presuntamente ocultar otros crímenes graves que estaban ocurriendo. Después de 99 días presas en Santa Martha Acatitla, logró salir libre luego de pagar una fianza.

La polémica actriz, quien debutó en el entretenimiento para adultos hace unos años, ha dejado en shock con su radical transformación física. Luego de varias cirugías y arreglitos, quedó irreconocible a como lucía en sus inicios en el espectáculo.

En 2021 se unió al controversial reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, sin embargo, la actriz fue eliminada y poco después contó que fue "un gran error" haberse ido a esa empresa, razón por la cual afirman habría sido vetada de esa televisora.

Lora, quien triunfa publicando fotos y videos subidos de tono para sus fanáticos y posa seguido en revistas para caballeros, estuvo en el programa de TV Azteca Ventaneando, donde la recibieron en el foro con los brazos abiertos y ella platicó de sus proyectos.

Sin embargo, la influencer traicionó a la jefa de espectáculos y titular de ese programa Pati Chapoy al aparecer por primera vez en las filas de Televisa esta semana, pues fue invitada al programa Miembros al Aire de Unicable.

Lora puso a sudar a los 'miembros' Paul Stanley, Raúl Araiza, Yordi Rosado, José Eduardo Derbez y 'El Burro' Van Rankin haciendo todo tipo de revelaciones bastante picosas, como a cuál de los conductores se ha imaginado en la intimidad.

Como se recordará, hace unos días la propia Celia destapó que estaba contemplando unirse a un reality de la empresa de San Ángel invitación que parece haber aceptado, dejando atrás al Ajusco.

Estoy viendo si me voy a 'Reto 4 Elementos', todavía no digo que sí, pero me lo dijeron el lunes y dije, bueno por qué no".