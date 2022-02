Adiós Televisa: Tras 'carta suicida', villano de novelas pierde exclusividad ¿y se va a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas revela que Televisa lo dejó sin su contrato de exclusividad y sin su pensión vitalicia luego de 40 años trabajando en sus filas, 'desenmascarándolos' y afirmando que por primera vez, se va a trabajar a otra televisora. ¿Llega a TV Azteca?

Se trata de Alejandro Tommasi, quien debutó en la empresa de San Ángel en 1980 con Colorina. Después vinieron melodramas como El extraño retorno de Diana Salazar, Carrusel, María la del barrio, Tres mujeres, El manantial, Alborada, Destilando amor y Corazón indomable.

El histrión ha estado envuelto en polémica luego de que en 2018 se divorciara de su ahora expareja Óscar Ruiz tras denunciar que sufrió agresiones físicas y verbales y en 2019 publicara la que parecía una "carta suicida", en la que expresaba su tristeza.

Nadie sabe del dolor que me retuerce el alma. Nadie busca darme amor y calma. Solo Dios que me recibe en su ternura y me abraza con su amor, más allá de la gloria. Ya me voy y se acabó mi historia, rezaré para tener clemencia", escribió.

Sin embargo, tras provocar revuelo, el actor aclaró que entendía que se pudo malinterpretar su mensaje por el estado anímico que presentaba en ese momento, pero negó que quisiera acabar con su vida: "Estaba deprimido, pero no quería morir".

En 2021 regresó a la pantalla chica al participar en el elenco de Quererlo todo, sin embargo, ahora despotrica contra Televisa al narrar que la empresa lo dejó sin pensión vitalicia a solo tres meses de alcanzarla, ya que altos mandos se negaron a renovarle su exclusividad.

En una entrevista con el periodista Marco Antonio Silva, el primer actor reveló que ni su amplia trayectoria le sirvió para que no le retiraran el contrato.

Vino una baja en Televisa y empezaron a quitar las exclusividades. A mí me faltaban tres meses para tener la exclusividad vitalicia. Yo llevo 40 años trabajando en Televisa y de repente a los 37 años, faltando tres meses para mi cumpleaños número 60, que es cuando te dan la pensión vitalicia, me quitaron la exclusividad", declaró.

El actor de 64 años aseguró que estaba en un mal momento de su vida cuando le llegó el tremendo golpe de Televisa y pese a que trató de negociar con los ejecutivos, esto ya no se dio.

Hablé con ellos y les dije 'no me importa si bajan un poco (la pensión vitalicia), no me quiten así de tajo mi exclusividad'. Yo estaba pasando por un momento difícil en mi vida y había tenido muchas pérdidas", confesó.

Y agregó: "Les dije: 'En este momento si ustedes me quitan la exclusividad, me parten por la mitad'. Pero no hubo manera de llegar a un arreglo. (Ellos me dijeron) 'Mira, Alejandro, no es posible porque ya no va a haber exclusividades'".

Sin embargo, Tommasi afirma que él sabe que muchos aún tienen exclusividad, 'desenmascarando' a la empresa.

Ahora me doy cuenta que no es cierto porque les están dando exclusividades a otras personas".

Por esta razón, reveló que se encuentra en Colombia pues pronto se dará el anuncio oficial de un proyecto que está haciendo con Telemundo, siendo esta la primera vez que se va de Televisa para trabajar en otro lado. Aunque no quiso revelar el nombre, sería el remake de Hasta que la plata nos separe.

Este año tengo un proyecto en Colombia del cual no puedo hasta el momento hablar mucho por contrato pero pronto se van a enterar. es la primera vez en mi vida que salgo de Televisa para estar en otra televisora (...) el día 8 se va a dar el anuncio a la prensa pero es una coproducción de una televisora colombiana con Telemundo y saldrá en abril en Telemundo".

Además, comentó que en Televisa no encontró nada ya que solo le ofrecían papeles prácticamente de relleno.

Hice dos castings para Televisa pero yo no entiendo a Televisa. De repente hace castings y de repente no lo escogen a uno pero pues yo pienso que es porque el personaje... aunque te pongas no es para ti y aunque te quites sí es para ti (...) los personajes no daban para mucho, eran secundarios".

Tommasi afirmó que está esperando que otra vez le den un gran villano ya que desde hace mucho tiempo no interpreta a uno y "ya quiere hacer maldades en la televisión", por lo que está de cierta manera agradecido de ya no contar con exclusividad.

Ya se me abrieron las puertas en otras televisoras. Televisa nos abrió las puertas y estoy descubriendo que hay otro mundo afuera".

Aunque afirmó que volverá a la televisora de San Ángel en octubre para la tercera temporada de Perdiendo el Juicio, comentó que no estará en la segunda porque está en Colombia en grabaciones.

