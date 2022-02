Adiós TV Azteca: Tras volverse mujer y pleito con Galilea Montijo, galán de Televisa vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor regresa a las telenovelas de Televisa como villano y revela en exclusiva que luego de haber estado en el programa Hoy conduciendo hace más de 10 años, le gustaría volver.

Se trata del galán de telenovelas Ernesto Laguardia, un actor tan versátil que para un papel se transformó en mujer y la ha hecho tanto de protagonista como de villano, justo como lo hará de nueva cuenta para la segunda parte del melodrama Corona de lágrimas.

Laguardia, quien participó en inolvidables melodramas como Quinceañera, Mi querida Isabel, Amor real y Alborada, perdió su contrato de exclusividad en Televisa y en 2017 sorprendió al firmar con TV Azteca, donde estuvo en la telenovela Las Malcriadas.

Luego de irse a Telemundo, en 2019 regresó a la empresa de San Ángel para hacer la bioserie de Silvia Pinal, sin embargo, no se le había visto en otro proyecto hasta que en 2021 regresó e hizo Contigo Sí, actualmente al aire por Las Estrellas.

Ahora, Laguardia vuelve este 2022 a la pantalla chica al confirmarse la segunda parte de Corona de lágrimas, producida por José Alberto Castro, donde interpreta al malvado 'Rómulo Ancira'. En entrevista con el programa Hoy, el actor da detalles.

Me tiene muy contento este personaje. Este personaje me encanta porque lo hicimos hace 10 años creo y desde entonces ha estado con la gente, y lo ves en los TikToks, y lo ves en internet", dijo.

El actor de 62 años reveló en exclusiva que la telenovela ya no se llamará oficialmente Corona de lágrimas 2, sino Corona de Esperanza.

Laguardia contó que vivió un momento muy intenso en las pruebas de esa telenovela, ya que una actriz perdió el control y lo golpeó, sin embargo, no reveló el nombre.

Estuvo muy divertido, hasta me pegaron y todo. Una actriz perdió el control y me empezó a pegar, le dije: 'espérame estamos actuando’ y dijo: 'es que me desesperaste' y le digo sí... eso está padre", dijo sonriendo.