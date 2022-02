Alfredo Adame arremete en contra de conductora de 'Hoy' y confirma pelea con Carlos Trejo

Ciudad de México.- El polémico conductor, Alfredo Adame volvió a dar de que hablar en redes sociales luego de arremeter en contra de Andrea Legarreta, al afirmar que es una de las personas más hipócritas de la televisión.

En su relato menciona que desde hace mucho tiene una rivalidad con ella, incluso cuando trabajaban juntos en matutino Hoy, pues cabe mencionar que ellos fueron los pioneros del programa.

Además agregó que ella no tiene nada que perdonar, por lo que solo quisiera que le dijera que ya no lo volverá a hacer y listo, luego de que ella lo demandara por violencia de género tras afirmar que ella de habría sido infiel a su esposo Erik Rubín.

Yo no tengo que perdonar, que se perdone ella misma, solo hay uno que perdona que es el de allá arriba, yo con todo gusto lo que anduvo haciendo, no me pareció y lo hice saber. A mí no me pidas disculpas, a mí nada más dime que no lo vuelves a hacer y se acabó el asunto", afirmó.