Enferma y en silla de ruedas: Tras retiro de Televisa, actriz traiciona a Chapoy y suplica ayuda

Ciudad de México.- Tras perder exclusividad en Televisa y retirarse de las telenovelas por una terrible enfermedad que la dejó en silla de ruedas, la querida actriz Rosita Pelayo suplica ayuda en redes.

La actriz de 63 años se vio obligada a abandonar las telenovelas luego de participar en Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas debido a la artritis reumatoide degenerativa que padece desde hace décadas.

En 2016 participó en su último melodrama luego de que se quedara sin su exclusividad en 2007 cuando grababa La fea más bella, en donde interpretó a 'Dolores 'Lola' Guerrero de Rodríguez'.

Luego de caer en una profunda depresión debido a que la enfermedad empezó a deteriorar su cuerpo, además de que se sometió a varias cirugías en las que casi muere, la actriz pudo salir adelante y ha podido recuperar un poco de movilidad tras sufrir parestesia.

Actualmente, aunque aún se ayuda de la silla de ruedas para desplazarse, la querida comediante puede pararse y caminar un poco, desafiando lo que le dijeron todos los médicos, quienes le advirtieron que quedaría toda la vida inmóvil.

Tras unirse a Pati Chapoy al visitar el foro de Ventaneando en TV Azteca, empresa a la que ya ha acudido varias veces, ahora suplica ayuda a sus fanáticos a través del programa De Primera Mano de Imagen Televisión, cuyo titular es rival de Pati, Gustavo Adolfo Infante.

Luego de que el año pasado se revelara que Rosita buscaba ayuda para una pequeña diagnosticada con Retinoblastoma, la actriz ahora pide a sus seguidores que apoyen donando algo de dinero, pues la bebé necesita una quimioterapia con un valor aproximado de 220 mil pesos.

Pelayo le suplicó al público ayudarlos donando cualquier cantidad que puedan: "Le suplico a la gente que nos está oyendo, viendo. Por favor métele un tantito a la cuenta Azteca allí en la pantalla".

La actriz comentó que también quisiera apoyar donando algo de lo recaudado para su monólogo 'Dale sentido a tu vida'.

Me gustaría que me ayudaran para hacerlo en un teatro más grande y que pueda ir más gente y juntar más dinero. Perder la vista, imagínate, no está lindo... no queremos que pierda la oportunidad de seguir viendo, aunque sea con un ojito".

Sobre su actual estado de salud, la artista mexicana mencionó que acaba de salir de una gripa fuerte, aunque descartó que haya sido Covid-19.

Qué bueno que me veo bien pero sí me dio un gripón marca llorarás. Dos semanas estuve guardada porque me agarró un gripón... no fue Covid ni Ómicron ni nada de eso, todo bien pero sí me agarró bien fuerte. Todavía me siento mocuda, como que apenas se está yendo. Sí me sentía muy mal pero ya salí, ya estoy bien y pues a darle que es mole de olla", finalizó.