Fracasado y en la ruina: Vetado de 'Hoy' y sin trabajo en Televisa, galán de novelas llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del programa Hoy, quien tras ser de los galanes más reconocidos de Televisa acabó vetado, en la ruina y sin trabajo, aparece en Venga la Alegría y despotrica contra la actriz Susana Zabaleta.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del polémico Alfredo Adame, quien tras ser exhibido por vivir en la miseria y endeudado, explotó contra la actriz y cantante Susana Zabaleta luego de que declarara que fue víctima de acoso de parte de actores en los 80's.

Actores horrendos que te metían mano y no podías decir 'este pu... me acaba de agarrar las nalgas', no podrías decirlo porque acuérdate que antes no existía eso tú calladita te ves más bonita, así era, los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal", contó Zabaleta en entrevista la semana pasada.

El actor, quien estuvo durante 30 años en Televisa protagonizando melodramas como Más allá del puente, Retrato de familia y La fuerza del amor, fue vetado por haber ido a TV Azteca, además de sostener un pleito con Andrea Legarreta luego de dejar el programa Hoy.

Tras varios divorcios y confesar que no tiene ni para comer ya que está en quiebra, el histrión ha dejado atrás su buena reputación y profesionalismo para dar pie a una serie de escándalos, como la riña vial que protagonizó hace unas semanas en la CDMX.

Yo soy pobre, muy pobre, ¡estoy quebrado!, no tengo ni qué comer, ni nada, pero soy un hombre feliz y digno", declaró hace unos meses.

Ahora, para añadir a su larga lista de pleitos con famosos, Adame arremetió contra Zabaleta en exclusiva para el matutino Venga la Alegría Fin de Semana.

Te voy a decir una cosa, creo que Susana Zabaleta es una mitómana mentirosa y patológica. Cuando empezó su carrera yo la conocí en una entrega de premios, ella iba de invitada pues nunca ha sido ni la estrella ni la gran vendedora de discos ni absolutamente nada".

Y agregó: "De mí ha dicho que soy un misógino y me ha tirado espolonazos por eso no tengo el empacho de regresárselos". Finalmente, dijo que la actriz no estaba "tan guapa" como para que la hubieran acosado.

No creo porque ni estaba tan guapa ni tan buena como para que la estuvieran tocando... esa es la verdad de las cosas. Ni para que la hubieran acosado, más bien salían corriendo. No creo que sea cierto".

"Puras falsedades y cosas, es más falsa que una moneda de tres pesos. ¿Qué puedo opinar de una persona que vive una comedia fársica de falsedades?", finalizó.

Sus palabras desataron enojo e indignación tanto entre conductores del matutino como de usuarios, quienes pidieron a TV Azteca dejar de darle espacio al aire y le pidieron "acudir al psiquiatra", ya que afirman que el actor que antes admiraban se volvió un "fracasado", un "misógino" y "perdió la cabeza".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y Canal de YouTube de Programa Hoy