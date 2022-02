Lucero sufre la pérdida de un ser querido y se despide de él: "Deseo que se haya ido en paz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando en 1990, Lucero decidió incursionar en la música ranchera eligió a uno de los mejores productores y compositores que ha dado el género, el maestro Rubén Fuentes, de quien asegura marcó de manera importante su carrera artística.

El maestro me hizo cinco discos (Con mi sentimiento, Lucero de México, Cariño de mis cariños, Cerca de ti y Un nuevo amor), casi todos los rancheros me los produjo él excepto el último, pero los álbumes que me hizo el maestro fueron un parteaguas en mi carrera. Yo lo veo como un mentor, es mi guía musical en el regional mexicano, es quien me enseñó a amar al mariachi y a la música de mi país", dijo Lucero.

La cantante explica que a través del compositor ella conoció muchas canciones del género ranchero, además de que era delicioso pasar tiempo con él porque tenía cientos de anécdotas y hacia que el tiempo pasara volando cuando trabajaban.

Sus historias eran interminables, era un hombre ecuánime, muy especial, diferente, era un hombre único, un estandarte para la música mexicana, para mí la gloria de nuestras canciones, de nuestra música con mariachi", dijo.

Algo que aprecia mucho la intérprete de Electricidad del compositor, es la amabilidad y cariño con que la trataba, algo que asegura no sucedía con todos.

No era el hombre más cariñoso y dulce, que abrazara a todo el mundo y que con todos fuera tierno y encantador, no, era como más directo, más serio con un sentido del humor especial; pero conmigo seguramente me veía como una hija o como una persona joven con quien le gustaba compartir. Fue una relación de trabajo que se prolongaba a momentos casuales, como una comida o buena cena", señaló

Lucero recuerda que Rubén Fuentes escribió algunas canciones para ella, como Cariño de mis cariños, Antojo, Corazón lastimado, entre otras, además de haber cantado clásicos como Cien años; pero además en los agradecimientos de uno de los discos de ranchero, el compositor le dedicó unas palabras que se volvieron entrañables para ella.

He trabajado como productor, arreglista o compositor, prácticamente con todos los cantantes más grandes y famosos de México y algunos del extranjero; sin embargo, dos de ellos han logrado que el trabajo deje de serlo para convertirse en diversión… satisfacción… gusto y ganas de que no terminara nunca. Pedro Infante y tú ¡Lucero!, me han regalado ese orgullo", fueron las palabras de Rubén Fuentes para Lucero.

Este mensaje es algo que Lucero dice presumir siempre, porque no solo la puso a la altura de Pedro Infante que es un gran ídolo, también le dio la posibilidad de decir que trabajó con él y pudo tenerlo cerca por mucho tiempo.

"La vida nos llevó por caminos diferentes y tuve muchos años de no verlo, quise visitarlo recientemente, pero las cosas no se dieron por alguna razón, pero el distanciamiento se dio por cauce natural de la vida, no por algo en particular, pero siempre nos tuvimos un cariño muy especial", expresó.

Es por eso que el enterarse de la muerte de Rubén Fuentes fue algo muy triste para ella, debido a que es una de las personas que más admira, cuyo legado queda para la posteridad a través de sus canciones y las aportaciones que hizo a la música mexicana.

Siento mucho su partida, porque es de esas personas que yo quisiera que se quedara toda la vida, aquí con nosotros. Iba a ser su cumpleaños el 15 de febrero, deseo que descanse en paz, que se haya ido muy en paz y abrazo muy fuerte a su familia, a sus personas amadas, un abrazo enorme a Isabel, su mujer, con quien compartí muchas de esas grabaciones que hice con el maestro", dijo Lucero.

