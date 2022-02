Olvidado y sin dinero: Tras fracaso en TV Azteca, exacadémico vende en tianguis para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso exacadémico, quien hace 20 años participó en la primera generación del reality de TV Azteca, habría acabado sin dinero y vendiendo celulares en tianguis callejeros para generar ingresos.

Se trata de Miguel Ángel Rodríguez Chapital, quien ha tenido unos últimos años bastante difíciles luego de que en el 2002 se coronara como el ganador del tercer lugar de La Academia.

El originario de Puebla, según han reportado varios medios nacionales, acabó hundiendo su carrera, divorciado y en el olvido en el ámbito musical. Aunque se dice que fue por su actitud "arrogante", también se dice que no tuvo apoyo para crecer.

Miguel Ángel, actualmente de casi 40 años de edad, se divorció y perdió la mayoría del dinero que ganó en el concurso en su separación, como lo dijo a TVNotas en 2012.

Me las he visto difícil; a veces no tengo para comer, ¡vivo al día! (...) Me pasó de todo: me casé, me separé y el dinero que gané lo gasté en el divorcio; sin embargo, espero volver con nuevo disco", dijo entonces.

Un par de años después de salir de La Academia se regresó a su natal Puebla y comenzó a cantar en bares para sobrevivir, siendo cada vez más olvidado por el público, hasta el punto en el que terminó vendiendo celulares usados en puestos de tianguis callejeros.

Crédito: TVNotas

¿Por qué fracasó su carrera?

Según lo revelado en La historia detrás del mito, el poblano tenía una carrera prometedora pero se habría vuelto soberbio por los halagos que recibía de todos, ya que era muy talentoso; sin embargo, esto rebasó el límite, pues también empezó a serlo con los ejecutivos de la disquera.

Estos habrían decidido finalmente darle la espalda, ya que afirmaban que con esa actitud arrogante no llegaría a ningún lado, aunque Miguel Ángel asegura que esto no fue así y culpa a un productor, quien afirma no le informaba de compromisos con la disquera, por lo que no pudo crear música nueva.

Tras una serie de dimes y diretes y más versiones que contradicen al exacadémico, ahora varios medios reportan que el joven que alguna vez parecía que triunfaría, acabó en el olvido y luchando por sobrevivir el día a día alejado del sueño de fama y fortuna.

