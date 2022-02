Se desfiguró: Tras 7 años desaparecido de Televisa y kilos de más, galán de novelas llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien debutó en Televisa a inicios de los 2000 y conquistó por su atractivo y talento, 'reapareció' en el programa Hoy luego de años desaparecido y drástico cambio físico.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de José Luis Reséndez, quien se alejó del medio artístico hace 7 años tras quedarse sin trabajo y verse envuelto en fuertes señalamientos que mencionaban que presuntamente estaba hundido en drogas y alcoholismo.

El histrión debutó en la televisora de San Ángel en Amigas y rivales en el 2001 y estuvo en telenovelas como Entre el amor y el odio, La Madrastra, Clase 406, Destilando amor, Alborada y Camaleones.

Fue precisamente por Alborada, la cual está siendo retransmitida por Las Estrellas y es protagonizada por Lucero y Fernando Colunga, que el programa Hoy recordó al actor en sus redes sociales, divulgando qué fue de su carrera.

Reséndez interpreta a 'Andrés Escobar' en el melodrama de Carla Estrada estrenado por primera vez en el 2005, donde se enamora del personaje de Sherlyn en la trama.

Tras años de estar trabajando en México, el originario de Nuevo León decidió irse a Estados Unidos y se unió a Telemundo, donde participó en los proyectos Los herederos Del Monte, Flor Salvaje, Corazón Valiente, Dama y Obrero y Señora Acero.

En el 2020, una revista reportó que el histrión presuntamente el año pasado estaba viviendo una dura etapa de adicciones y que se había hundido en depresión ante la falta de empleo, sin embargo, él lo negó tajantemente.

Sin embargo, en el 2021 destapó cuál sería la verdadera razón de su retiro: explicó que Telemundo lo vetó y presuntamente le cerró las puertas de trabajo en otras empresas: "Estoy congeladísimo", dijo el actor quien le dio vida a 'El Teca' en la narcoserie.

Reséndez arremetió contra la televisora, acusándola de presuntamente querer manchar su reputación señalándolo como un "alcohólico" y "drogadicto", asegurando que lo habían calumniado para que nadie lo contratara.

Después vienen campañas malintencionadas de que soy un drogadicto, un alcohólico. No soy ni alcohólico ni drogadicto. Soy un ser humano real, honesto", dijo para Chisme No Like.