Tachan de transfóbico a hijo de Lupita D'Alessio tras dichos sobre cirugías de cambio de sexo

Ciudad de México.- Ernesto D'Alessio ha sido duramente criticado luego de que expresara su postura ante las operaciones de reasignación de sexo, al compararlas con una liposucción. Tras hablar en el programa De Primera Mano, el hijo de Lupita D’Alessio ha sido acusado de transfóbico.

Voy a poner un ejemplo: imagínate que yo me quiero operar de cualquier cosa, es un deseo mío y tengo el derecho de hacerlo, eso no lo discuto; las personas tienen derecho a autopercibirse como ellos quieran. Pero utilizar dinero del Estado para que te operes. Sería lo mismo que si una mujer o un hombre se quieren hacer una liposucción y que se las pague el Estado, a eso es a lo que yo me opongo", expresó el cantante.

El también actor fue cuestionado durante la entrevista sobre lo dicho hace unas semanas en donde criticó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la cual celebraban la primera cirugía de reasignación sexual.

Los problemas de la humanidad son sexuales, no es la pobreza, no son económicos, el hambre, la desnutrición, la inseguridad, la educación, NO. El problema es que no podemos tener sexo en la plaza pública, el problema es que no podemos operarnos gratis a través del Estado", fue lo que puso en su red social en aquel entonces.

Acerca de esto, D’Alessio detalló que él no está en contra de la diversidad pero no apoya que le quieren imponer otras ideas distintas a las que él tiene.

No me opongo a que la gente viva su vida libremente, a lo que me opongo es que nos quieran imponer a todos. La verdadera diversidad creo que debe ser el respeto, la empatía, y no la imposición de la igualdad para todos, a eso es a lo que me opongo", dijo.

Por último, Ernesto D'Alessio afirmó que no considera que el gobierno deba pagar por las operaciones de reasignación de sexo.

Nunca he dicho que no se operen, pero si se operan, páguenlo con su dinero, que no se pague su deseo con dinero de la gente. Yo no estoy en contra de los homosexuales, tengo muchos amigos (de la comunidad LGBT)", comentó.

