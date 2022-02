¡A volar Larry Ramos! Tras gran decepción, Ninel Conde estrenaría romance con otro millonario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el programa Chisme no Like se informó que la afamada cantante y actriz Ninel Conde se habría dado una nueva oportunidad en el amor con un millonario empresario originario de Venezuela.

Como se sabe, la apodada 'Bombón Asesino' declaró públicamente hace unos meses que no desea volver a saber nada de su último marido, el empresario colombiano Larry Ramos, con quien se casó espiritualmente en 2020 pero lamentablemente resultó ser un estafador.

El sujeto huyó de su arresto domiciliario en Miami, Florida, durante septiembre del 2021 abandonando a Conde y la relación sentimental de más de 1 año que ya tenían.

No obstante, ahora la artista de 45 años estaría feliz y dándose una nueva oportunidad en el amor, pues así lo informó el conductor Javier Ceriani en el programa de YouTube Chisme no Like.

El argentino aseguró que el yate donde Ninel se dejó ver posando de lo más coqueta hace unos días es propiedad de Antonio Díaz Hernández, quien sería la nueva conquista de la aclamada mexicana.

Quien le prestó el yate a Ninel es un extraño millonario venezolano que hizo plata con Venezuela y del que no aparecen muchas cosas en Google porque las mandó a borrar. Les presentamos a Antonio Díaz Hernández", expresó.

Conde se sacó una sesión fotográfica en esta lujosa embarcación para crear contenido para su recién estrenado OnlyFans, sin embargo, ella no ha admitido que esto sea verdad.

Fuente: TVNotas