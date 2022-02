Acabó en silla de ruedas: Tras quedar en ruina y enferma, actriz de Televisa anuncia su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida primera actriz Lucila Mariscal, quien cuenta con más de 50 años de carrera en Televisa, dejó en shock a todos sus seguidores pues confirmó su retiro de los escenarios luego de caer enferma y quedar quebrada económicamente.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se sabe, los últimos años no han sido nada fáciles para la intérprete de 'Lencha' pues además que cayó en ruina también sufrió depresión porque su hijo desapareció en 2009 y hace poco acabó en la calle debido a que su nieto Andrei Hernández la maltrató, le robó e incluso la corrió de su casa.

Desafortunadamente en cuestiones de salud Lucila tampoco la ha pasado bien y hace poco fue hospitalizada y llevada al quirófano de emergencia. La actriz de 79 años sufrió una caída y que tras esto su hernia umbilical se pronunció un poco más, por lo que tuvieron que realizarle una cirugía de último minuto.

Debido a su subida peso y severos problemas de salud, en varias ocasiones la aclamada artista ha tenido que ayudarse de silla de ruedas para transportarse, y es por esta misma razón que ya no quiere continuar dando giras y por ello anunció su retiro.

En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, Mariscal así lo confesó: "Ahorita ya no quiero, porque estoy mal, si después cuando ya esté bien pienso de otra manera pues vemos... es que así como viajar, no yo quedé de aviones hasta el gorro, pero no de la actuación".

Asimismo, la actriz relató que este 2022 tendrá que tomarse un descanso forzoso pues aún le falta una cirugía por realizarse pero no por ello piensa dejar de actuar y así habló de su incursión a TikTok.

Yo ya quiero hacer puros TikTok y si viene otra novedad, otra cosa más acá, pues le entro, me gusta actualizarme siempre y sigo divirtiendo al ser humano, un TikTok lo puedo hacer sentada, sin problema", agregó.

Además, Lucila espera que para el mes de junio ya tenga bajados al menos 50 kilos pues se sometió a un nuevo régimen de alimentación.

Fuente: YouTube Sale el Sol, Programa Hoy y TVNotas