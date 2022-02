Actor Mario Zaragoza pide perdón por sus errores tras la muerte de su hijo de 14 años

Ciudad de México.- El pasado lunes, Mario Zaragoza sufrió la pérdida de su hijo, Ángel Fernando Zaragoza, y de inmediato actores y productores se organizaron para auxiliar económicamente a su compañero y ofrecerle sus condolencias.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En sus redes sociales, el actor mexicano despidió ayer al joven de 14 años de edad, que tenía Síndrome de Down, por medio de un mensaje y una fotografía donde se ven algunos de sus juguetes.

Igualmente, compartió una publicación con otras palabras en las que pidió perdón por sus errores en medio de este momento tan difícil por el que atraviesa.

Pido perdón por todos mis errores. Necesito perdonarme. Necesito me perdonen. Hoy la muerte me rodea, la enfermedad me rodea. La culpa debe dejar de atacar nuestra alma. Perdón y gracias por ese perdón. Gracias", se lee.