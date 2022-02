Conmoción en la música: Destrozado, J Balvin da dura noticia y pide que recen por su madre

Colombia.- El cantante colombiano J Balvin está atravesado por un duro momento, el cual compartió con su seguidores a través de un video; en este, pide que recen por su madre, Alba Mery Balvin.

A través de sus redes sociales, el cantante de reggaetón y música urbana, J Balvin informó que su madre, Alba Mery Balvin, se encuentra hospitalizada debido a secuelas que el Covid-19 le dejó.

De acuerdo con el material audiovisual, la madre del cantante de Mi Gente ingresó a un nosocomio porque su oxigenación bajó; detalló que estará en observación médica hasta que mejore.

En el mismo video, J Balvin explicó que, pese a que la gente piense diferente, él y varios artistas, sufren lo mismo que el resto del mundo, y que agradece que comprendan que también es un ser humano.

La señora Alba Mery Balvin ya había trascendido en medios hace unos meses, luego de que el video Perra de J Balvin causará polémica y desatara críticas.

Al respecto, su madre dijo que "desconocía" ese trabajo de 'Josecito' (el verdadero nombre de J Balvin); sin embargo, mencionó que eran experiencias necesarias para el artista.

Cuando me enteré [del video de 'Perra'], yo lo llamé: '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?'. Esa canción... no sé ni qué decir. No seguí viendo el video, no veía a mi Josecito por ninguna parte, pero definitivamente estas son experiencias y de estas experiencias es que vivimos, hacemos cambios y no podemos idealizar a nadie", dijo en entrevista la madre de J Balvin.