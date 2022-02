Divorciada y sin trabajo: Tras renunciar a 'VLA' y debutar en 'Hoy', Televisa veta a conductora

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien en el 2018 renunció a Venga la Alegría tras 19 años en TV Azteca para luego unirse al programa Hoy de Televisa, en donde solo visitó, es rechazada por ejecutivos de la televisora de San Ángel.

Se trata de Ingrid Coronado, quien al parecer no vería la suya luego de su polémico divorcio de Fernando del Solar en el 2015 y los ataques constantes de su otro exmarido, Charly López, quien hasta la señaló por presunta infidelidad.

Y esque la exconductora de Venga la Alegría, matutino en el que estuvo 12 años como titular, regresó a TV Azteca en el 2021 para conducir el reality Todos a bailar luego de varios años alejada de la televisión, al no encontrar proyecto en Televisa.

A solo un par de semanas de que acabe el programa, reportan que Coronado habría sido rechazada de Televisa de nueva cuenta y se tendría que conformar con un proyecto de bajo rating en el Ajusco.

Según el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, la conductora quería formar parte de un popular matutino del canal de Las Estrellas, pero el productor la despreció. ¿Quería unirse al programa Hoy? No, sino a Cuéntamelo Ya!.

De acuerdo con Quiroz, ejecutivos del Ajusco querrían que Ingrid se incorpore al elenco de Venga la Alegría Fin de Semana cuando termine Todos a bailar para lograr subir el rating, sin embargo, ella no ha aceptado la oferta.

Ingrid Coronado desde finales del año pasado viene escuchando plática y propuesta para unirse al matutino 'Venga la Alegría' versión fin de semana pero Ingrid no termina de dar el sí, sin embargo, tampoco ha dicho que no. Se hace del rogar, vuelve a escuchar pláticas, de repente se junta a platicar con el productor o escucha la propuesta de Sandra Smester".

¿La razón? Ingrid presuntamente pidió trabajo en la televisora de San Ángel, pues le interesaba unirse a Cuéntamelo Ya!, producido por Nino Canún Jr.

Sin embargo, la producción habría rechazado a Ingrid porque presuntamente pedía un salario mayor al que podían ofrecerle y al no contar con presupuesto suficiente, se negaron.

Finalmente, Nino Canún le dijo a Ingrid que no pues no hay dinero, no hay presupuesto y no tiene la posibilidad de pagar un sueldo tan alto como el que exige para integrarse como conductora titular. Las únicas con base son Odalys Ramírez y Cynthia Urías; Roxana Castellanos también se ha ganado un lugar pero Ingrid quería ganar el sueldo de las tres y le dijeron que no".