Galán de Televisa revela que tuvo que vender ropa en la pandemia pero fracasó: "No me funcionó"

Ciudad de México.- Recientemente, un exgalán de Televisa concedió una entrevista en la que reveló a qué se dedicó durante la temporada de la pandemia y es que según sus declaraciones, estuvo muy enfocado en la venta de ropa, pero lamentablemente ese negocio jamás despegó.

Se trata de Eduardo Yáñez, quien se convirtió en uno de los galanes más codiciados de 'La Fábrica de los Sueños' durante los años 80 y logró mantenerse hasta el 2014, cuando se estrenó su último gran éxito: Amores Verdaderos, melodrama que protagonizó en compañía de Erika Buenfil.

El protagonista de Destilando Amor reveló en una entrevista para TV y Novelas que durante la pandemia intentó emprender un negocio de overoles, pero debido a la falta de preparación no logró las ventas esperadas y finalmente tuvo que cerrar la tienda.

Ya la cerré, no supe llevarla; confieso que no hice un estudio de mercadotecnia adecuado, y se atravesó la pandemia. Mucha gente no tiene para gastar, y los overoles realmente son un gusto, no una necesidad; no me funcionó y tuve que cerrar la tienda.