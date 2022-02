Julián Figueroa explota contra rumores de sus adicciones: "Nada que ver con ninguna rehabilitación"

Ciudad de México.- Desde hace algún tiempo se venía especulando que el hijo de Maribel Guardia con Joan Sebastian: Julián Figueroa, tenía graves problemas con las adicciones e incluso se llegó a afirmar que estaba acudiendo a un centro de rehabilitación, hecho que desmintió.

Recientemente, el intérprete de 'Yo sería', 'Pídeme', 'Volaré' y 'La Derrota', respondió a una entrevista en TV y Novelas donde desmintió a los rumores acerca de sus presuntos problemas con sustancias tóxicas.

No es verdad, gracias a Dios he estado muy bien desde hace tiempo. Lo que pasa es que estoy tomando unos cursos, prefiero no decir dónde porque es parte de mi privacidad, pero estoy yendo todos los días, y a veces voy y me quedo dos días y regreso a mí casa.