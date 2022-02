Se volvió mujer: Tras 30 años en Televisa y 'rechazo' en 'Hoy', conductor vuelve enfermo y de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de Hoy, quien hace unas semanas se transformó en mujer y tiene más de 30 años de carrera en Televisa, dejó a todo el público en shock pues confesó que sufre una dura enfermedad mental y que está de luto.

Se trata del controversial artista mexicano Arath de la Torre, quien se integró al matutino de Las Estrellas desde el pasado 2021 y a más de un año de su llegada, la mayoría de televidentes lo siguen rechazando y continúan pensando que no debería formar parte del elenco.

Pese a todo, el actor es muy profesional y muy entregado a su trabajo y ha demostrado que con tal de hacer reír a su público, es capaz de hasta aparecer transformado en mujer. En varias ocasiones se le ha visto usando peluca, vestido, tacones y maquillaje sin ningún problema.

De hecho él ha sido el imitador oficial de Lolita Cortés en las dos temporadas de Las Estrellas Bailan en Hoy, dando vida al personaje de 'Lolo Descortés'.

En una reciente entrevista que dio a la revista TVyNovelas, De la Torre volvió a hablar de la depresión que le diagnosticaron hace 3 años y confesó cómo lucha por sobrevivir desde entonces, sobre todo ahora que está sufriendo la muerte de su padre, Armando Villanueva.

La verdad, jamás imaginé que me fueran a diagnosticar eso, no sabía qué me estaba pasando, pensé que me estaba dando un infarto por la carga de trabajo. Desafortunadamente hay cosas con las que uno no puede: cuando vas a la chamba y pierdes a un familiar o te peleas o intentan asaltarte… y al día siguiente tienes que estar en un foro a las 7 de la mañana pase lo que pase, y pues se te acumulan muchas cosas", expresó.

El conductor e imitador mexicano mencionó que gracias a la terapia y medicamento todo ha ido mejorando, sí pasó por muchos momentos oscuros: "Es una nube gris que tienes todo el día sobre ti, que te hace sentir que las cosas te van a salir mal o que algo malo va a pasar, todas esas cosas que sentía se quitaron, se fueron".

Arath aseguró que se encuentra "hecho pomada" luego de la partida del señor Armando y afirmó que está "destruido" por dentro.

"Es un dolor inexplicable... estoy triste, y la verdad, no creo superarlo nunca; los recuerdos, las palabras y saber que ya no está, todo eso me duele, me duelen mis hermanos y mi madre, que quedó sola, viuda, pero todos juntos somos una familia y seguramente vamos a salir adelante. Estoy muy triste, mi papá era ejemplar, nunca se vencía de nada, y pese a su enfermedad siguió adelante y no se quejaba a pesar de estar ciego, eso para mí es un ejemplo grande".

