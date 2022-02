Shock en Televisa: Galilea Montijo 'desenmascara' a su esposo en 'Hoy' ¿y confirma divorcio?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, exhibe la peor cara de su esposo Fernando Reina tras 10 años juntos, dejando en shock a todos por sus respuestas.

La conductora fue abordada por reporteros a las afueras de Televisa justo después de abandonar el foro del programa Hoy. La tapatía fue cuestionada sobre cómo celebrará el 14 de febrero con el originario de Guerrero.

Pues nada, yo creo que un detallito como cada año y pues no sé, unas florecillas o algo (...) no soy muy de regalos, más bien es el detalle. Siempre me llegan flores e igual yo siempre le mando el 14, no somos muy de masajitos, menos con niños pero sí nos damos el tiempo como pareja".

La tapatía comentó cómo le hace para mantener encendida la llama de la pasión tras 10 años de casados y con su hijo Mateo a punto de entrar en la adolescencia.

Mandamos al niño con los tíos por semanas porque después de ya 10 años, qué rápido, luego te vuelves roomie y eso no está padre (...) tratamos de darnos escapaditas, de que no se vuelva una rutina todo... ahí nos damos nuestra sorprecillas".

Y esque tras la visita del Dr. César Lozano al matutino Hoy en su sección 'Por el placer de vivir', el experto habló en el foro sobre los motivos por los que fracasa una relación de pareja, situación que resonó con Gali, quien hizo fuertes declaraciones.

La conductora comentó que es muy importante que se críen hijos que no sean machos y no se les acostumbre a sentirse más que las mujeres. Además, Lozano preguntó a los conductores si alguna vez se habían equivocado de nombre, por lo que Gali dejó en shock con su respuesta.

"No porque a todos se les dice mi amor", dijo desatando una ronda de aplauso de todos en el foro, además de ser llamada "la experta", pues tuvo varios romances antes de casarse.

A nosotras las mujeres nos gusta trabajar y que nos dejen trabajar y eso es padrísimo, que tu pareja como hombre te apoye. Pero Hay veces en las que tú vas adelantito y luego se juntan, luego él más adelantito... no puedes estar a la par de alguien pero no puedes cargar a alguien", dijo Galilea.

Estas declaraciones hicieron pensar que hablaba por experiencia propia, lo que causó que la prensa le preguntara sobre lo que dijo en la entrevista, ante lo que ella respondió que su marido se queda en casa a hacer algunas labores mientras ella trabaja.

"Es un proceso que nos ha costado pero siempre he creído que es muy importante, que tu pareja, hablo del hombre porque hay que ser realistas, estamos en 2022 y vivimos en un país muy machista. Creo que las mujeres como mamás tenemos esa responsabilidad de no hacer niños machos pero sí creo que es importantísimo que tu pareja apoye a la mujer a que le guste trabajar", dijo.

Lejos de que te lo aplaudan, mucha gente dice: 'mira él, qué flojo, la que trabaja es ella'. Yo no lo veo así, yo al contrario, le agradezco que siempre apoye y esté ahí. Que se quede con los niños y se encargue de la casa cuando yo no puedo".

La conductora además respondió qué es lo que más le gusta de su marido: "Es una persona muy cariñosa. Siempre me apoya en lo que a mí me gusta, en las loqueras que luego se me vienen a la cabeza. siempre está apoyándome, siempre detrás de mí y eso es lo que me gusta, saber que cuentas con alguien en las buenas y en las malas, alguien que no te está juzgando y que no te quiera cambiar porque luego es muy difícil porque conforme pasan los años, ya no quiere a la misma que conoció".

Sobre si tuvo algún novio que quisiera que se alejara del espectáculo, la conductora que estuvo comprometida varias veces con distintos hombres pero no llegó al altar hasta que conoció a su actual esposo, respondió que sí.

Me conociste haciendo tele, ¿por qué no voy a seguir haciendo tele? sí... me decían: 'esque sí me gustas tú pero no a lo que te dedicas'. ¿Entonces cómo le hacemos? Nunca lo dudé (de seguir haciendo lo que más le gusta)".

Montijo sorprendió al ventilar la peor cara de Reina, revelando qué es lo que más le molesta de él.

En lugar de poner la ropa en el cesto de ropa sucia, la pone al ladito. Mateo es igualito a su papá y ya tengo dos así pero cosas como de mujeres no, al contrario. Creo que él aguanta más de mí que yo de él. Yo sí soy muy desordenada pero dentro de mi desorden sé dónde están las cosas".

Así reaccionaron usuarios a la noticia: "Pues Gali sí tiene mucha experiencia en fracaso de relaciones, "Básicamente dijo que sí es un flojo y mantenido", "¿Que no ya la han divorciado mil veces?", "Juzgan mucho a Gali, a mí me cae bien".

Cabe mencionar que aunque año tras año han surgido rumores de que tendrían problemas maritales o hasta de infidelidad, Galilea y su esposo han seguido juntos llueve o truene, siendo así una de las parejas más sólidas en el medio.

Finalmente, Galilea comentó que aunque no tiene mucho tiempo para estar en casa, trata de hacer labores del hogar de vez en cuando, además de pronunciarse de nueva cuenta sobre el polémico libro de Anabel Hernández, donde la involucra con presuntos delincuentes.

No vuelvo a hablar el tema, no toco el tema y quienes se están encargando de eso, pues harán lo que tengan que hacer. Ni hablo para ver en qué van, ni nada (...) ya es un tema pasado, lo único que puedo decir es que habrá gente que creerá y quienes no. Yo siempre me he dedicado a trabajar".

Sobre si hay una denuncia: "No puedo hablar del tema, seguramente si la hay (se enterarán)", finalizó.

