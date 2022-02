Tras 30 años en Televisa y subir 20 kilos, galán de novelas acaba en silla de ruedas y desfigurado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 30 años trabajando en las filas de Televisa, reapareció en un proyecto fuera de la empresa y luce ¡desfigurado e irreconocible!

Se trata de Jorge Salinas, quien desde que inició su carrera se consolidó como uno de los galanes más guapos y talentosos de la televisión al protagonizar melodramas como Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre y Mi corazón es tuyo.

En 2018, el histrión perdió su contrato de exclusividad y poco después fue captado luciendo un drástico cambio físico. Salinas subió más de 20 kilos debido a problemas de salud, pues empezó a sufrir problemas en la columna que hasta lo dejaron en silla de ruedas.

Al no encontrar proyecto en TV Azteca, Salinas se unió a Imagen Televisión, sin embargo, volvió a la televisora de San Ángel en 2020 para participar en Te doy la vida, aunque ya no como protagónico.

Aunque el histrión admitió que después ya no quería aceptar papeles que no fueran de estelar, su esposa Elizabeth Álvarez le "quitó la soberbia" y Salinas estuvo este 2021 en SOS Me estoy enamorando, aceptando el hecho que no siempre sería el galán protagonista.

Tras reaparecer hace unos días al afirmar que estuvo a punto de morir tras sufrir una embolia pulmonar y negarse a someterse a una cirugía en la columna por el riesgo de queda paralítico por siempre, el actor volvió al cine con Sexo, pudor y lágrimas 2.

La película se estrenó este 4 de febrero por HBO Max, por lo que Salinas aprovechó para publicar una foto en Instagram que dejó paralizados a sus fans por lo distinto que lucía.

En la imagen, el actor luce una larga y desaliñada barba, algunos kilos de más y se ve años mayor, con una vestimenta muy diferente a la que usualmente suele verlo el público. Sin embargo, solo se trató de una caracterización para una escena de la cinta.

Cabe mencionar que el actor en la actualidad lucha por recuperar su figura y alcanzar su peso ideal, como lo declaró hace unas semanas, afirmando que quiere recuperarse para volver al trabajo, ya que actualmente las largas jornadas le provocan mucho dolor en la espalda.

Incluso, se rumora que Salinas sería parte de la nueva entrega de la saga Vencer de Rosy Ocampo para Televisa, la cual será la cuarta y se llamará Vencer la ausencia, a estrenarse a finales del 2022, sin embargo esto no ha sido confirmado.

