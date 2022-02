Tras veto de Televisa, Anette Cuburu se une a famoso programa y TV Azteca la 'corre' de 'VLA'

Ciudad de México.- Tras ser reemplazada en Al Extremo por Vanessa Claudio, la conductora Anette Cuburu, quien fue vetada durante 8 años de todas las televisoras tras divorciarse de un alto ejecutivo de Televisa, debuta en famoso reality show.

Como se recordará, Anette llegó a TV Azteca en 1998 y luego se cambió a Televisa, donde formó parte del elenco del programa Hoy, en donde surgió una rivalidad con Andrea Legarreta, aunque es muy amiga de Galilea Montijo.

Luego de divorciarse en 2011 de Alejandro Benítez, quien por su poder como ejecutivo presuntamente ordenó que no le dieran trabajo en ningún lado, Anette estuvo vetada 8 años de la televisión hasta que TV Azteca le dio una segunda oportunidad.

De la mano de la fallecida productora Magda Rodríguez, regresó al Ajusco para unirse a programas como El Club de Eva, luego Todo un Show y Venga la Alegría, donde lleva más de tres años.

En sus 20 años en TV Azteca, Anette ha tenido éxitos y fracasos, sin embargo, su participación en un nuevo programa no está siendo tomada de la mejor manera por usuarios. ¿Se va de Venga la Alegría?

No. Anette debuta como conductora en famoso programa pero dentro del matutino de TV Azteca pues este lunes 7 de febrero se estrenó el reality show Reyes del Playback, donde los participantes son los propios conductores como Laura G, Cynthia Rodríguez, 'El Chino', Flor Rubio y Kristal Silva.

Anette será la conductora junto a Horacio Villalobos y aunque usuarios agradecieron que no participará en le show, pues afirman que se quedaron decepcionados tras finalizar ¡Quiero Cantar!, internautas se le fueron encima a Cuburu, exigiendo su salida.

Ay no ¿por qué Anette?, "Esa mujer solo grita, sáquenla", "Espero que Doña Anette no ofenda al público esta vez", "¿No había otros? Pésima Anette", "Ay no, Anette no", "Qué ridícula Anette de chavaruca", "Por favor quítenlos de conductores".