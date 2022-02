Adiós Chapoy: Tras dejar 'Ventaneando' y romance en Televisa, famosa conductora reaparece ¿en 'Hoy'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien abandonó Ventaneando hace unos días tras confirmar que estaba en crisis, anunció su regreso a la televisión hace unas horas y reapareció en un importante programa que no es el liderado por Pati Chapoy.

Se trata de la especialista en espectáculos Linet Puente, quien tiene más de 7 años formando parte del vespertino que se transmite en la señal de Azteca Uno de lunes a viernes a las 15:00 horas.

En 2020 la periodista mexicana sufrió un duro golpe pues se divorció del padre de su hijo Noah, el productor Carlos Luis Galán, porque supuestamente la habría engañado con una compañera de trabajo.

Sin embargo, al poco tiempo se supo que ella estaría en un noviazgo con el conductor y actor de Televisa Mauricio Mancera y fue el propio ex de Linet quien reveló que desde que estaban casados, ellos dos fueron muy cercanos y se notaba el cariño que se tenían.

Desconozco qué tipo de relación tengan actualmente, siempre fueron cercanos, muy buenos amigos; además, él es el padrino de mi hijo y lo he respetado siempre. Claro que hubo veces en las que me sentí incómodo con eso, pues ella prefería recurrir a él para todo, antes que a mí; me hubiera gustado que tuviera el mismo interés que le tiene a él", aseguró.

Tras una semana ausente de Ventaneando luego de contagiarse de Covid-19, la tarde de ayer lunes Puente confesó que por fin había resultado negativa y dijo que estaba lista para volver a trabajar.

Y pues a pesar de que siempre he sido una persona muy positiva, hoy me siento feliz de ser ¡NEGATIVA!".

Pero su primera aparición no fue en Ventaneando sino en Azteca Noticias. La conductora llegó al noticiero Hechos AM durante la mañana de este martes 8 de febrero para hablar sobre los nominados al Oscar 2022 y no paró de expresar su felicidad por estar de regreso.

Asimismo, se espera que Linet regrese este mismo día al estudio de Ventaneando para acompañar a Daniel Bisogno, Pati Chapoy, Pedrito Sola y demás elenco a platicar sobre lo más relevante del espectáculo.

Fuente: Instagram @linetpuente y TVNotas