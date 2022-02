Adiós Chapoy: Tras quedar en silla de ruedas y subir 17 kilos, villana de novelas vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las villanas más reconocidas de las telenovelas, quien ha estado durante más de 25 años en Televisa, aunque perdió su contrato de exclusividad y estuvo buscando trabajo en TV Azteca, regresa a los melodramas y manda mensaje a Jorge Salinas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la actriz Sabine Moussier, quien se retiró un tiempo de la TV luego de correr el riesgo de quedar paralítica por una terrible caída mientras grababa, Además, una grave enfermedad la dejó en silla de ruedas por un tiempo y la hizo subir hasta 17 kilos.

La actriz, quien se consolidó como una de las mujeres más 'malvadas' en la ficción por sus papeles en El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado y Abismo de pasión, fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré.

Este la hizo caer en una profunda depresión. Además de subir de peso, sus problemas de salud la llevaron a estar al borde de la muerte. Según ella ha platicado, se sometió a múltiples cirugías.

Además de perder casi todo su patrimonio por ayudar al padre de sus hijos, de quien se divorció, también le dio la enfermedad de Lyme, sin embargo, luchó y con terapia pudo volver a caminar para retomar su vida y volver a la actuación.

Aunque hace unos meses hasta se tomó una foto con Pati Chapoy al estar en TV Azteca en negociaciones para un proyecto, al parecer no la lograron convencer y Sabine decidió quedarse en la televisora de San Ángel.

Sabine anunció su regreso a la pantalla chica en la nueva telenovela del productor Salvador Mejía en su regreso a Televisa: Corazón Guerrero, donde será la malvada 'Victoriana', pareja del personaje del argentino Diego Olivera, quien será el villano.

En su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa, Sabine se mostró preocupada e interesada en charlar con su colega Jorge Salinas luego de que el artista confesara públicamente que padece algunos problemas para caminar como le pasó a ella, además de que no quiere operarse de la columna por temor a quedar paralítico.

Debido a que la ojiazul padeció por varios años de dolores intensos en la misma parte del cuerpo, ahora externó su deseo de buscar al esposo de Elizabeth Álvarez para auxiliarlo con su problema de salud.

No sabía, pero me voy a poner en contacto con él, a mí me han ayudado muchísimo un biogmanetista que conozco desde hace muchos años, es lo que me ha sacado adelante", dijo.

De la misma manera, la artista de 55 años contó que se sometió a un tratamiento de células madre para sobreponerse completamente de las secuelas que le dejó su contagio de Covid-19.

"Me acabo de poner ahorita una cosa de células madre que no tienen una idea cómo me dio un levantón increíble, te inyectan células madre, me pusieron como 28 millones, una cosa así, y me lo pusieron ayer y me dijeron que iba a ver la diferencia en una semana o en un mes, y quiero decirte que hoy me levanté llena de energía, muy bien, muy contenta", detalló.

Por último, Sabine confesó que este 14 de febrero la pasará con los seres más amados de su vida luego de que recientemente confirmó que estaba soltera y sin compromiso por "su culpa", admitiendo que ella habría sido la responsable de la ruptura.

Voy a celebrar con mis hijos que son el amor más grande que Dios me pudo dar", comentó al respecto.

Fuente: Canal de YouTube de Edén Dorantes, Tlnovelas, Las Estrellas, Agencia México e Instagram @chapoypati