Adiós Televisa: Tras volverse mujer y sin exclusividad en TV Azteca, galán de novelas llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso conductor y galán de telenovelas, quien debutó en TV Azteca y triunfó por años en Televisa, revela detalles de la bioserie de Vicente Fernández que protagoniza para Netflix en exclusiva con Venga la Alegría.

Camil comenzó su carrera en telenovelas del Ajusco como Demasiado corazón y Tentaciones pero en 1999 se fue a Televisa, donde protagonizó Mi destino eres tú, La fea más bella, Las tontas no van al cielo, Los exitosos Pérez, Por ella soy Eva y Qué pobres tan ricos.

En su papel en Por ella soy Eva, el galán mexicano incluso se transformó en mujer, haciendo uno de los papeles más memorables de su carrera en la pantalla chica.

El actor se fue a probar suerte en Hollywood en 2014 ya que no afirmó que nunca contó con contrato de exclusividad en Televisa ni Azteca y participó en varias series, como Jane the virgin, misma que resultó bastante exitosa.

Consentido sí, nunca he sido exclusivo, sí soy consentido y hay mucho cariño con la empresa, pero nunca he tenido un contrato de exclusividad con ellos, siempre estaré trabajando donde me den la bendición de ofrecerme trabajo", dijo.

El histrión graba la bioserie autorizada del fallecido intérprete Vicente Fernández, misma que se estrenará este año en la plataforma Netflix. En entrevista con Venga la Alegría en el Aeropuerto de la CDMX, el actor se dijo honrado de poder interpretar a 'Don Chente'.

Cabe recordar que Televisa alista su propia bioserie, pero de la biografía no autorizada del 'Charro de Huentitán', misma que es protagonizada por Pablo Montero.

El intérprete externó su orgullo y satisfacción por protagonizar este proyecto dejando entrever que lo que menos le preocupa son las críticas por el parecido que tiene con el fallecido cantante.

Es un honor hacer la serie autorizada por él, él fue quien personalmente contó las anécdotas, las historias para esta serie, y siempre es muy bonito estar haciendo a un personaje tan importante para México, para América Latina, para Colombia, la personificación es lo de menos para hacer a un personaje", comentó.

Sin mencionar que su colega Pablo Montero está haciendo otro proyecto del mismo tipo sin la autorización de la familia Fernández, Jaime destacó que durante este tiempo ha tenido gran relación con los descendientes de don Vicente.

"Estoy en contacto con Alejandro, mucho, Alejandro quería mucho a mi padre, entonces cuando mi padre fallece Alejandro muy lindo me habló muchas veces, varios días, estaba muy triste, y yo igualmente cuando su papá entró al hospital, también nos afectó a todos, pero vamos muy bien gracias a Dios, Alejandro está fuerte, está bien, la familia no he podido hablar con ella, bueno Gerardo un poquito, con Vicente hablé un poco también, no he hablado con Cuca, digo con María Refugio, perdón, yo le digo Cuca por la confianza de que yo tengo a mi Cuquita", contó al respecto.

Finalmente, Camil se dijo gratamente sorprendido al conocer varios detalles de la vida del intérprete de Estos celos, y destacó que desde que empezaron las grabaciones de la bioserie de Netflix y el canal Caracol TV ha buscado información del artista para hacer su trabajo de la mejor manera posible.

Todo, estarlo investigando, estar entendiendo todo su caminar, todo su legado, toda su trayectoria, porque la investigación nunca para, siempre estar constantemente viendo entrevistas, viendo su vida, y es increíble lo que por ese hombre pasó y cómo puso él solito la música ranchera en el mapa mundial, y eso es muy bonito, espero que les guste mucho la serie, estoy seguro de que les va a gustar", concluyó.

