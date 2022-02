Cambios en Televisa: Galilea Montijo queda fuera de 'Hoy' y se va de México; ella es su reemplazo

Ciudad de México.- Reportan fuertes cambios en el programa Hoy luego de 23 años al aire en Televisa, además de la salida de Galilea Montijo, la productora Andrea Rodríguez, Andrea Escalona y otros conductores, además de la llegada de una presentadora que no se lleva nada bien con Gali.

Así lo reportó la periodista de espectáculos Angélica Palacios en su programa ¡Suéltalo Aquí! transmitido a través de YouTube, quien comentó que le informaron que Montijo estaría harta del matutino de Las Estrellas y ejecutivos la querrían sacar.

En estos momentos ya le cuesta trabajo ir al programa 'Hoy'. Usted la ha visto en la pantalla. No le gusta comentar las notas de espectáculos, está con un puchero si le preguntan algo y sus compañeros le toman distancia (...) También tiene hasta aquí a varios en la producción", dijo.

Palacios comentó que ahora con la fusión de Televisa y Univisión, ejecutivos están tomando decisiones claves y analizando el futuro del programa Hoy, ya que afirma que acaban de hacer un focus group donde determinaron que la plantilla actual de conductores está fracasando pues "no hace clic con el público".

No toleran a Galilea Montijo, a Andrea Escalona, que es falsa, no les gusta y no les interesa verla en las mañanas. La adquisición de Tania Rincón tampoco es favorable para los registros de Televisa".