"Es hermana": Carlos Rivera habla de Cynthia Rodríguez en 'Hoy' y lo 'sacan del clóset'

Ciudad de México.- El aclamado intérprete Carlos Rivera brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para confesar si piensa tener hijos con su novia, la conductora de TV Azteca Cynthia Rodríguez, y los televidentes nuevamente lo tacharon de "gay".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, muchas personas e incluso periodistas dudan que el ganador de La Academia y la presentadora de Venga la Alegría realmente sean pareja, pues rara vez se les ha visto juntos en eventos públicos y además nunca comparten fotografías donde posen los dos.

En la plática con el matutino de Las Estrellas previo al estreno de José el Soñador, Rivera explicó que desea dar el gran paso con su amada novia y que pronto podrían escribirle a la cigüeña.

Como se recordará, en una ocasión Cynthia rompió en llanto en VLA al pedirle a Santa Claus un hijo como deseo de Navidad, lo que dio pie a especular que la pareja tendría problemas para embarazarse.

Asimismo, Carlitos explicó que aunque ha tenido varias propuestas para volver a las telenovelas, él no quiere aceptarlo pues no desea exponerse a ese cansancio de estar grabando 24/7.

Son unas friegas, friegas duras, yo no me quiero levantar temprano a hacer algo que no me gusta, a hacer una telenovela o película que no me gusta, siempre he tratado de hacer proyectos que me gusten".