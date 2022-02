¡Escándalo en Televisa! Tras 'pleito' con Galilea Montijo, Superholly exhibe a 'Hoy' por 'fake new'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la youtuber estadounidense Superholly está en el 'ojo del huracán'; primero por reclamarle a Galilea Montijo por no informarse sobre su contenido y ahora porque el programa Hoy, de Televisa, difundiría una noticia falsa sobre ella. ¡Escándalo!

Todo empezó porque la conductora tapatía, en un promocional para el matutino de San Ángel, declaró que Superholly estaría este martes 8 de febrero en el programa 'Hoy' para dar clases de inglés, pues es lo que esta youtuber hace a través de sus redes sociales.

Ante esto, los fanáticos de la creadora de contenido originaria de Carolina del Norte corrieron a sus cuentas oficiales para saber si era cierto que estaría en el programa de Televisa, pues en días recientes trascendieron comentarios negativos entre 'La Montijo' y Superholly.

No obstante, la reconocida youtuber declaró que todo se trataba de una fake new, pues ella no había acordado con nadie asistir al matutino más importante de la televisora de San Ángel.

No he quedado con nadie de asistir al programa Hoy el día de mañana, pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré. Nuevamente, esto NO ES CIERTO", expresó Superholly a través de sus redes sociales oficiales.

De momento, ni la televisora de San Ángel ni Galilea Montijo, quien ha protagonizado los promocionales de este martes 8 de febrero, han declarado algo sobre la 'noticia falsa' difundida.

Galilea Montijo vs. Superholly: Así fue su 'pleito'

La youtuber y maestra de inglés trascendió en la televisión mexicana hace unos días, luego de que un video en el que reacciona al inglés de Yalitza Aparicio se volviera viral.

Ante este material, el cual fue visto por la misma nominada al Óscar por su actuación en Roma, Galilea Montijo se dirigió a Superholly y le dijo que "podrían platicar el día que tenga la lana que Yalitza".

Superholly, el día que tú tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, de Sofía Vergara y de todas las que criticas, entonces platicamos, nena", expresó 'La Montijo' en el programa 'Hoy'.

La youtuber, quien no ha protagonizado escándalos, se limitó a afirmar que Galilea Montijo "no se tomó ni 5 minutos para ver de qué trata mi canal" y mucho menos sus opiniones sobre el inglés de Yalitza Aparicio.

